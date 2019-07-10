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Niet meer leverbaar
Voor essentieel comfort
0-6 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
3.0
van 5
1
Beoordeling
100%
beveelt dit product aan
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF195/03 Classic-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF195/03 Classic-fopspeen
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk 2012
Fabrikant van het jaar 2014