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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF186/25 Freeflow pacifiers

SCF186/25

4.4
| (37) Reviews & awards | 88% beveelt dit product aan
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Bijtvaste speen voor je peuter

Bijtvaste speen voor je peuter

De bijtvaste speen is speciaal ontworpen voor oudere baby's.*

Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

37

Reviews & awards

88%

beveelt dit product aan

3

03/08/2019

Deutschland

Deutschland

Avent Schnuller

Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.

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Deze review is gemaakt voor SCF186/24 Freeflow Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF186/24 Freeflow Schnuller

31/08/2019

Italia

Italia

Il prodotto piace a mia figlia

Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti

Voordelen

Resistente

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Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow

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Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow

20/08/2019

Italia

Italia

Succhietti Airflow

Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.

Voordelen

Anatomia tettarella e resistenza

Nadelen

Nessuno

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Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow

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