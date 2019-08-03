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Niet meer leverbaar
De bijtvaste speen is speciaal ontworpen voor oudere baby's.*
Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.4
van 5
37
Reviews & awards
88%
beveelt dit product aan
Corazon
03/08/2019
Deutschland
Avent Schnuller
Wir, und auch alle unsere Freunde, nutzen die Avent Schnuller in allen Größen für unsere Kinder. Sie sind aus dem Alltag nicht wegzudenken und wir sind sehr zufrieden. Allerdings muss man sagen, dass wir ziemlich enttäuscht sind von dem Design. Andere Firmen haben gerade deutlich süßere Motive. Vor allem bei den Größen ab 8 Monaten ist fast nichts schönes bei den Freeflow Schnullern dabei.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/24 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/24 Freeflow Schnuller
Valebianca1990
31/08/2019
Italia
Onderdeel van promotie
Il prodotto piace a mia figlia
Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti
Voordelen
Resistente
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow
ste1234
20/08/2019
Italia
Onderdeel van promotie
Succhietti Airflow
Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.
Voordelen
Anatomia tettarella e resistenza
Nadelen
Nessuno
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF186/25 Succhietti Airflow