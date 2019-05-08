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Niet meer leverbaar
6-18 maanden
Geavanceerde orthodontische speen met unieke vleugels die de druk op het tandvlees en doorkomende tandjes verlicht. De vleugels maken de speen wijder, zodat de druk door het zuigen van de baby gelijkmatiger wordt verdeeld. Per tandje is er dus minder druk.
De speen houdt de tong op zijn natuurlijke plaats.
Voor de hygiënische bescherming van gesteriliseerde spenen.
4.5
van 5
12
Reviews & awards
92%
beveelt dit product aan
Μαρία34
08/05/2019
Ελλάδα
Τέλεια πιπίλα
Η μόνη που ανακούφησε το παιδί μου κατά την διάρκεια της ημέρας και νύχτας όταν έβγαζε δοντάκια.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες
Gaia
17/06/2017
Italia
Fantastico, è magico
E' l'unico ciuccio che mio figlio ha voluto! Adesso ha quattro anni e vorrei comprarlo anche per la sorellina ma non riesco a trovarlo ...
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
devilpg
07/12/2014
Italia
Da Acquistare
Ciuccio ottimo. E' vero, non ha l'anello e per qualcuno potrebbe essere scomodo. Ma preferisco che i miei bimbi abbiano dei denti sani. Anche a costo di qualche sterilizzata in più.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati
Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van het kind wegens verstikkingsgevaar.