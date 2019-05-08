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  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
  • Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond

Niet meer leverbaar

Philips AventGeavanceerde orthodontische fopspenen

SCF184/14

4.5
| (12) Reviews & awards | 92% beveelt dit product aan
Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond
De geavanceerde orthodontische speen SCF184/14 van Philips AVENT is ontworpen met het oog op een gezonde ontwikkeling van de mond. Al onze spenen zijn van siliconen gemaakt en zijn geur- en smaakvrij. Kleuren kunnen variëren.
Bekijk alle voordelen

Ontworpen in samenwerking met de vooraanstaand orthodontist dr. Hagemann

Ontworpen met het oog op de ontwikkeling van de mond

  • 6-18 maanden

Unieke "vleugels"

Unieke "vleugels"

Geavanceerde orthodontische speen met unieke vleugels die de druk op het tandvlees en doorkomende tandjes verlicht. De vleugels maken de speen wijder, zodat de druk door het zuigen van de baby gelijkmatiger wordt verdeeld. Per tandje is er dus minder druk.

Voorgevormde speen

Voorgevormde speen

De speen houdt de tong op zijn natuurlijke plaats.

Hygiënisch klikdeksel

Hygiënisch klikdeksel

Voor de hygiënische bescherming van gesteriliseerde spenen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

12

Reviews & awards

92%

beveelt dit product aan

3
2

08/05/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλεια πιπίλα

Η μόνη που ανακούφησε το παιδί μου κατά την διάρκεια της ημέρας και νύχτας όταν έβγαζε δοντάκια.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Εξελιγμένες ορθοδοντικές πιπίλες

17/06/2017

Italia

Italia

Fantastico, è magico

E' l'unico ciuccio che mio figlio ha voluto! Adesso ha quattro anni e vorrei comprarlo anche per la sorellina ma non riesco a trovarlo ...

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati

07/12/2014

Italia

Italia

Da Acquistare

Ciuccio ottimo. E' vero, non ha l'anello e per qualcuno potrebbe essere scomodo. Ma preferisco che i miei bimbi abbiano dei denti sani. Anche a costo di qualche sterilizzata in più.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF184/13 Succhietti ortodontici avanzati

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Voorwaarden

  1. Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van het kind wegens verstikkingsgevaar.