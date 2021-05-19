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Niet meer leverbaar
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
Met onze veiligheidsring kun je de speen altijd eenvoudig verwijderen. Zelfs kleine handjes kunnen hem beetpakken!
4.8
van 5
168
Reviews & awards
97%
beveelt dit product aan
TsJack
19/05/2021
Nederland
Goede speen
Fijne spenen die onze zoon wel pakt (de air soft zijn blijkbaar te ruw na deze).
Voordelen
Handig kapje
Nadelen
Je kunt de kleur niet kiezen. De Roze zijn echt te meisje voor ons.
Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen
Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen
Bergwijn
08/12/2020
Nederland
Mijn zoontje wilt geen andere meer!
Mijn zoontje had best wel moeite met in slaap vallen, omdat hij geen speentje accepteerde. Als laatste hoop deze geprobeerd en succes! Ook hebben de speentjes leuke designs.
Voordelen
baby acceptatie, designs, kleuren
Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen
Deze review is gemaakt voor SCF169/34 Classic-fopspeen
08/12/2020
Nederland
Philips-medewerker
Fijne speentjes!
[Employee of philipsglobal] Mijn zoon accepteerde alleen Avent spenen, dus toen ik deze schattige dieren-speentjes zag, was dit een mooie toevoeging aan mijn (al zo grote) speen collectie. Erg tevreden!
Voordelen
Accepteerde de speen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF182/24 Classic-fopspeen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF182/24 Classic-fopspeen