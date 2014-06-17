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Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.6
van 5
17
Reviews & awards
100%
beveelt dit product aan
Babo2312
17/06/2014
Deutschland
Ein Schnuller, der hält, was er verspricht
Zur Geburt bekommt man die verschiedensten Schnuller geschenkt, von jeder erdenklichen Marke mindestens zwei Stück.. Wir haben alle ausprobiert und uns dann für die von avent entschieden.. Bei anderen Saugern hatte mein Kind einen Abdruck um den Mund herum und war teilweise rot .. Bei den Schnullern von avent passiert dies nicht.. Und was ich besonders toll finde ist, dass man den Schnuller nicht falsch herum in den Mund stecken kann, das ist besonders nachts toll, wenn man selbst im Halbschlaf ist und da mein Sohn sich den Schnuller mittlerweile selbst aus dem Mund zieht und wieder rein steckt, steckt er ihn auch immer richtig herum rein. Der Schnuller wird nicht porös und es lösen sich keine Teile, das Design ist toll und auch die leuchtenden Schnuller für nachts benutzen wir. Ich werde keine anderen Schnuller mehr testen, da dieser einfach einzigartig ist und mein Sohn super damit zurecht kommt. Ich finde übrigens nicht, dass er der Brustwarze nachempfunden ist, das ist allerdings kein Schnuller meiner Meinung nach. Die Brustwarze ist Brustwarze und der Schnuller eben Schnuller.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF180/24 Freeflow Schnuller
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Mamas123
10/10/2012
Deutschland
Super Form ,die Babys nehmen diesen am aller liebsten!!!
Die form des Schnullers ist der Brustwarze sehr gut nach empfunden und der Rest passt sich dem Mund gut an . Es spielt keine Rolle wierum er benutzt wird, es ist genügent freiraum für die Nase da. Das Baby wird sofort Ruhig und Ausgelassen. Wenn man die Nuckel bestellt kann man keine Farbe auswählen ( Schlecht wenn mein Junge ein Rosa und Lila Sauger bekommt).
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Deze review is gemaakt voor SCF180/23 Freeflow Schnuller
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ClaireC
04/09/2017
France
Très pratique !
J'utilise des sucettes Philips Avent depuis la naissance de mon fils et je les trouve très pratique avec leur capuchon de protection inclus. Leur design est varié et plaira à tous les goûts. Ce modèle n'a pas de sens d'utilisation, ce qui est plus facile a manipuler et à remettre dans la bouche pour bébé.
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Deze review is gemaakt voor SCF180/27 Sucettes aérées
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Deze review is gemaakt voor SCF180/27 Sucettes aérées