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Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.
Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
4.1
van 5
11
Reviews & awards
80%
beveelt dit product aan
Glock
01/10/2015
Deutschland
Geverifieerde koper
Einwandfrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/26 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
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Jamy
15/03/2013
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
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Verena1904
15/03/2013
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Für uns gibt es keine besseren Schnuller: + schlichtes Design + praktischer Greifring + Schutzkappe für unterwegs, einfach super + das Baby kann sich den Schnulli selbst in den Mund stecken, da es egal ist wie herum der Schnuller im Mund ist, so muß man als Eltern nicht ständig danebenstehen und den Schnulli richtig drehen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF178/23 Freeflow Schnuller
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