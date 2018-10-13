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Niet meer leverbaar
SCF176/24
Met handvat dat oplicht in het donker
6-18 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
We weten dat het belangrijk is om je kleintje weer in slaap te krijgen. Ons unieke handvat dat oplicht in het donker helpt je de fopspeen te vinden zonder dat je het licht hoeft aan te doen.*
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
2.6
van 5
27
Reviews & awards
Concy
13/10/2018
Italia
Domanda
Il mio bimbo adora solo questi succhietti, ma possono essere utilizzati solo in un verso quelli per la notte?
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Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Succhietto Night Time
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Succhietto Night Time
Carlotaandmami
01/04/2017
España
Muy original lque la anilla brille en la oscuridad
Mi niña utilizaba otra marca y no había quien se la quitara y tengo que deciros que estos chupetes le han gustado mucho. A nosotros los papás también nos han gustado por las anillas que brilllan en la oscuridad y facilitan encontrarlo y los capuchones para guardarlos por lo que lo hace más higiénico.
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Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Chupete nocturno
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/24 Chupete nocturno
marina
28/12/2016
Italia
I ciucci avent ve li raccomando
Mio figlio ora quasi 11 mesi e li uso da quando è nato. Ho sia quelli semplici che quelli che si illuminano la notte. Mi piace molto il design e i disegni che hanno questi ciucci. E mio figlio prende solo questi tipi di ciucci gli altri non gli piacciono.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/22 Succhietto Night Time
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF176/22 Succhietto Night Time
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Houd het oplichtende handvat vóór gebruik in het licht.
Nr. 1 fopspenenmerk wereldwijd
Vervang spenen nadat deze 4 weken zijn gebruikt om hygiënische redenen
Onze serie ondersteunt moeders en baby's in elke ontwikkelingsfase
Fabrikant van het jaar 2014