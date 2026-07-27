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Niet meer leverbaar
SCF176/20
0-3 maanden
Bevat geen BPA
De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.
De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.
Voor de hygiënische bescherming van gesteriliseerde spenen
Recensies
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van het kind wegens verstikkingsgevaar.
9 van de 10 baby's accepteert de Philips Avent-fopspeen (online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk, 2012)