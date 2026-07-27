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  • Licht op in het donker, BPA-vrij
  • Licht op in het donker, BPA-vrij
  • Licht op in het donker, BPA-vrij
  • Licht op in het donker, BPA-vrij

Niet meer leverbaar

Philips AventFopspenen

SCF176/20

Licht op in het donker, BPA-vrij
Philips Avent orthodontische, samenknijpbare en symmetrische spenen houden rekening met de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby. Alle Philips Avent-fopspenen zijn gemaakt van siliconen en zijn smaak- en geurvrij. Kleuren kunnen variëren.
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merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen met uniek handvat dat oplicht in het donker.

Licht op in het donker, BPA-vrij

  • 0-3 maanden

  • Bevat geen BPA

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.

Makkelijk te bevestigen beschermkapje

Makkelijk te bevestigen beschermkapje

Voor de hygiënische bescherming van gesteriliseerde spenen

Technische specificaties

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Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van het kind wegens verstikkingsgevaar.

  2. 9 van de 10 baby's accepteert de Philips Avent-fopspeen (online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk, 2012)