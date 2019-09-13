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Niet meer leverbaar
Kalmeer met het comfort van lucht
6-18 maanden
Orthodontisch en BPA-vrij
2 stuks
Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.
Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*
4.6
van 5
42
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
Denise
13/09/2019
Deutschland
Die besten Schnuller
Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/00 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/00 Freeflow Schnuller
Beccschen1209
06/11/2014
Deutschland
Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen
mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/22 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/22 Freeflow Schnuller
Maus07
24/01/2014
Deutschland
Ist dem Stillhütchen sehr ähnlich!
Nachdem unsere Tochter alle Schnuller verweigert hat und wir ihr schon unseren kleinen Finger anbieten mussten, haben wir diesen Schnuller entdeckt. Hat sie ohne zu zögern angenommen und das Einschlafen klappt jetzt ohne Mama´s oder Papa´s kleinen Finger. :-D
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/18 Freeflow Schnuller
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor SCF172/18 Freeflow Schnuller
Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024.
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Fabrikant van het jaar 2014