ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Orthodontisch, BPA-vrij
  • Orthodontisch, BPA-vrij
  • Orthodontisch, BPA-vrij
  • Orthodontisch, BPA-vrij
  • Orthodontisch, BPA-vrij
  • Orthodontisch, BPA-vrij

Niet meer leverbaar

Philips AventModieuze fopspenen

SCF172/21

4.6
| (42) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
Orthodontisch, BPA-vrij
Philips Avent orthodontische, samenknijpbare en symmetrische spenen houden rekening met de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby. Alle Philips Avent-fopspenen zijn gemaakt van siliconen en zijn smaak- en geurvrij. Kleuren kunnen variëren.
Bekijk alle voordelen
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

merk aanbevolen door moeders wereldwijd1

Fopspeen met kleurrijke dierenplaatjes

Orthodontisch, BPA-vrij

  • 3-6 maanden

  • Bevat geen BPA

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

Orthodontische, symmetrische samenvouwbare speen

De platte, druppelvormige symmetrische spenen van Philips Avent respecteren de natuurlijke ontwikkeling van het gehemelte, de tandjes en het tandvlees van je baby, zelfs als de fopspeen ondersteboven raakt in de mond.

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

Gebruiksvriendelijke siliconenspenen

De siliconenspeen van Philips Avent is smaak- en geurloos, en wordt daarom gemakkelijker geaccepteerd door je baby. Het materiaal is glad, transparant en eenvoudig schoon te maken, en gaat niet plakken. De speen is sterk, gaat lang mee en vervormt en verkleurt niet na verloop van tijd.

Makkelijk te bevestigen beschermkapje

Makkelijk te bevestigen beschermkapje

Voor de hygiënische bescherming van gesteriliseerde spenen

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.6

van 5

42

Reviews & awards

90%

beveelt dit product aan

2

13/09/2019

Deutschland

Deutschland

Die besten Schnuller

Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/00 Freeflow Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/00 Freeflow Schnuller

06/11/2014

Deutschland

Deutschland

Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen

mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/22 Freeflow Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/22 Freeflow Schnuller

24/01/2014

Deutschland

Deutschland

Ist dem Stillhütchen sehr ähnlich!

Nachdem unsere Tochter alle Schnuller verweigert hat und wir ihr schon unseren kleinen Finger anbieten mussten, haben wir diesen Schnuller entdeckt. Hat sie ohne zu zögern angenommen und das Einschlafen klappt jetzt ohne Mama´s oder Papa´s kleinen Finger. :-D

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/18 Freeflow Schnuller

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF172/18 Freeflow Schnuller

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Op basis van een online tevredenheidsonderzoek gehouden onder 8.139 gebruikers wereldwijd van merken en producten voor moeder en kind in 2024. 

  1. Hang de fopspeen niet met een koord rond de nek van het kind wegens verstikkingsgevaar.

  2. 9 van de 10 baby's accepteert de Philips Avent-fopspeen (online getest onder 100 moeders, Verenigd Koninkrijk, 2012)