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        Niet meer leverbaar

        Philips AventSCF172/14 Freeflow pacifiers

        SCF172/14

        4.6
        | (42) Reviews & awards | 90% beveelt dit product aan
        Bekijk alle voordelen
        Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

        Extra luchtgaten laten de huid van je baby ademen

        Huid moet ademen, vooral die van je kleintje. Ons schildje heeft 6 luchtgaten voor betere luchtcirculatie, ontworpen om huidirritatie te verminderen.

        Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

        Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

        Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

        Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

        Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

        Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

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        4.6

        van 5

        42

        Reviews & awards

        90%

        beveelt dit product aan

        2

        13/09/2019

        Deutschland

        Deutschland

        Die besten Schnuller

        Wir benutzen seit Geburt an die Schnuller von Avent! Meine Tochter hat sie sofort angenommen! Sie ist nun 12 Monate und wir nutzen immer noch die 0-6 Monate Schnuller da die Brustwarze ja auch nicht größer wird :)

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF172/00 Freeflow Schnuller

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF172/00 Freeflow Schnuller

        06/11/2014

        Deutschland

        Deutschland

        Dieses Produkt kann man einfach weiter empfehlen

        mein Sohn ist total begeistert von den Avent Beruhigungssauger. Hat von Geburt an nur die genommen, andere hatten keine Chance. Nur Schade das es nur bis zur Altersstufe 6-18 Monate geht. Er wird jetzt dann 2 Jahre alt und ganz ohne Schnuller geht es leider noch nicht. Ist ein kleiner Minuspunkt aber sonst kann ich dieses Produkt nur weiter empfehlen

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF172/22 Freeflow Schnuller

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF172/22 Freeflow Schnuller

        24/01/2014

        Deutschland

        Deutschland

        Ist dem Stillhütchen sehr ähnlich!

        Nachdem unsere Tochter alle Schnuller verweigert hat und wir ihr schon unseren kleinen Finger anbieten mussten, haben wir diesen Schnuller entdeckt. Hat sie ohne zu zögern angenommen und das Einschlafen klappt jetzt ohne Mama´s oder Papa´s kleinen Finger. :-D

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF172/18 Freeflow Schnuller

        Ja, ik raad dit product aan

        Deze review is gemaakt voor SCF172/18 Freeflow Schnuller

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