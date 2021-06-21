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Niet meer leverbaar

Philips AventSCF169/25 Classic pacifier

SCF169/25

4.5
| (129) Reviews & awards | 97% beveelt dit product aan
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9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

9 van de 10 baby's accepteren onze fopspenen*

Baby's weten wat ze fijn vinden. We vroegen moeders hoe hun kleintjes reageren op Philips Avent-spenen en 9 van de 10 Baby's accepteren onze fopspenen.*

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Ontworpen voor een natuurlijke ontwikkeling van de mond

Onze flexibele siliconenspeen heeft een symmetrische vorm die het gehemelte, de tanden en het tandvlees van je baby respecteert terwijl hij of zij groeit.

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk

Je hoeft je geen zorgen te maken over het comfort van je kindje. Deze speen is geproduceerd op onze bekroonde locatie in het Verenigd Koninkrijk.*

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.5

van 5

129

Reviews & awards

97%

beveelt dit product aan

21/06/2021

Nederland

Nederland

Heel fijn

Mijn dochter weigerd alle andere speentjes. Makkelijk schoon te maken, handig dat er een speekoort of doekje aan kan doen.

Voordelen

mooi dat de klueren niet zo vel zijn

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

10/06/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Leuk en fijn speen

Mijn baby boy vindt het speen heerlijk. Het is een fijn grote speen die je makkelijk kan vastpakken en aan jou kind geven.

Voordelen

Lekker groot

Nadelen

Alleen tijdens het bestellen, kan je geen kleuren van de spenen kiezen dus mijn baby boy loopt nu met een roze speen. Is niet erg maar ik had de blauwe graag gewild.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF169/33 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF169/33 Classic-fopspeen

27/02/2020

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Goede speen, de kleine komt heerlijk tot rust

[Employee of philipsglobal] Sinds we deze speen hebben gebruiken we de andere speen niet meer. Deze speen geen rust en met de kleine zuigkracht kan hij deze goed in zijn mond onder controle houden. De vorige speen floepte er telkens uit. Goed aanrader! Zodra de speen erin gaat in bed zakt hij meestal zo weer in slaap snachts

Voordelen

Kan goed worden vast gepakt, geeft rust

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor SCF170/18 Classic-fopspeen

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