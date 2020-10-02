Zoektermen
SCF080
Een lichte, ademende fopspeen
Kalmeer je baby met een fopspeen die de huid laat ademen. De Philips Avent ultra air-collectie heeft extra grote gaten om de huid droog te houden. Het lichtgewicht schildje is ontworpen voor maximale luchtdoorlating. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en designs.Bekijk alle voordelen
ultra air-fopspeen
De extra grote luchtgaten zorgen ervoor dat de huid van je baby blijft ademen en zacht en droog blijft.
De ultra air-collectie is altijd bij de tijd. Dankzij de lichte en kleurrijke ontwerpen kunnen jij en je baby de nieuwste stijlen uitproberen.
De ultra air-fopspeen is licht en heeft een design dat volledig is gericht op comfort, waar de zijdezachte speen aan bijdraagt.
Ongeveer 98% van de moeders gaf aan dat hun baby de Philips Avent ultra soft- en ultra air-fopspenen accepteert, toen we vroegen hoe hun kleintjes reageren op onze siliconenspenen met textuur.
Zorg voor de mondontwikkeling van je kleintje met een symmetrische speen die de natuurlijke vorm van het gehemelte, de tanden en het tandvlees respecteert.
Het ultra air-opbergdoosje kan ook als sterilisator worden gebruikt. Je hoeft alleen maar water toe te voegen en het doosje in de magnetron te doen. Zo weet je zeker dat de fopspeen schoon is voor het volgende gebruik.
