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Alle series

  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
  • Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

Niet meer leverbaar

Shaver series 9000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9986/59

4.4
| (2375) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
Het slimste scheerapparaat met AI biedt geweldig comfort voor uw huid. Om uw huid te beschermen krijgt u een melding wanneer u te hard drukt — en toch krijgt u een glad resultaat, zelfs bij een baard van 5 dagen. Het apparaat voelt de unieke vorm van uw gezicht en stemt zich daarop af.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

met SkinIQ-technologie

Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort

  • Pressure Guard-sensor

  • Dual SteelPrecision-mesjes

  • Dermatologisch getest

  • 360-D flexibele scheerhoofden

Helpt u met optimale druk te scheren

Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.

Geavanceerde precisie voor een gladder scheerresultaat*

Geavanceerde precisie voor een gladder scheerresultaat*

De NanoTech Dual Precision-mesjes leveren met tot wel 150.000 scheerbewegingen per minuut een glad scheerresultaat. De 72 hoogwaardige zelfslijpende mesjes zijn gemaakt in Europa.

Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen

Leidt u naar een verbeterde techniek met minder bewegingen

De technologie met bewegingssensoren houdt bij hoe u zich scheert en helpt u om efficiënter te scheren met behulp van onze GroomTribe-app. Na slechts drie scheerbeurten behaalde het merendeel van de mannen betere scheerresultaten met minder scheerbewegingen**.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

2375

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

28/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Prima

Dit is een prima scheerapparaat voor een redelijke prijs

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/33 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-07-01

14/07/2026

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De i9000 scheert heerlijk glad

De i9000 scheert heerlijk glad veel gladder dan mijn vorige Philips 9000 serie. De druksensor met rondom licht die aangeeft hoe hard je drukt werkt prettig. Het scheerapparaat zelf voelt degelijk en prettig aan. Ik beveel hem zeker aan. Het enige vreemde vind ik dat er geen lader bij zit en inplaats daarvan een oplaadsnoer met een USB A aansluiting ter wel alles overgaat naar USB C. Ik had nog een “oude usb A” lader liggen maar die moet nu dus ook mee op vakantie. Op het het scheerapparaat zit 5 jaar garantie hopelijk heeft de volgende wel een usb C oplaad snoer.

Voordelen

Prima scheerapparaat

Nadelen

Eigenlijk niet alleen het usb A snoertje

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-12

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9204/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-06-12

03/06/2026

Nederland

Nederland

wat een fantastisch scheerapparaat.

Mijn oude scheerapparaat was aan vervanging toe, accu deed het niet meer zo best. Even rondgekeken in de rentepuntenwinkel van ING en kwam dit apparaat tegen. Wel pittig aan de prijs maar door de rentepunten kreeg ik € 50,00 korting. Heel blij met deze aanschaf. Apparaat scheert geweldig. Ik snap eerlijk gezegd de paar mindere reviews niet. Wat ik ook erg prettig vindt, is dat de scheerbeurt erg kort qua tijd is. Binnen 2 minuten heb je weer een bayhuidje.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-19

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor i9000 Prestige XP9201/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ

Date of Use 2026-05-19

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. vergeleken met voorganger Philips S9000-serie

  2. Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000-serie en GroomTribe-app in 2019

  3. * Vergeleken met niet-gecoat materiaal

  4. * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof vs. water in de cassette