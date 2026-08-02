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Niet meer leverbaar
Op huidniveau
Dual SteelPrecision-mesjes
Pressure Guard-sensor
360-D flexibele scheerhoofden
Tot wel 5 jaar garantie******
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360-graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**.
Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.
4.4
van 5
756
Reviews & awards
90%
beveelt dit product aan
ChucN
02/08/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Scheer glad en stil eindelijk een goed scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-18
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-18
boompjes
16/07/2026
Nederland
Glad geschoren
Een eenvoudig te bedienen goed apparaat waar je ook moeilijke plekken goed kunt bereiken.
Voordelen
Scheert goed en is makkelijk hanteerbaqar
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-13
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-13
12/07/2026
Nederland
Geverifieerde koper
Eenvoudig te bedienen
Dit Scheerapparaat I9000 is fantastisch en ben zeer te vrede met dit scheerapparaat
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-03
Deze review is gemaakt voor i9000 X9002/30 Wet&Dry elektrisch scheerapparaat met SkinIQ
Date of Use 2026-06-03
Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024.
versus voorganger Philips 9000-serie
in vergelijking met Philips Shaver 3000-serie, op een baard van 3 dagen
* Vergeleken met niet-gecoat materiaal
* * Gebaseerd op gebruikers van de Philips S7000 en Philips Shaving App in 2019
* * * Vergelijking van scheerresten na gebruik van reinigingsvloeistof ten opzichte van water in de cassette
* * * * 2 jaar garantie + 3 jaar verlenging na registratie op Philips.com binnen 90 dagen na aankoop.