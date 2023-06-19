Zoektermen
Superieure dichtheid*, gebouwd om lang mee te gaan
Ultieme duurzaamheid met zelfslijpende mesjes gemaakt van hetzelfde staal als in de ruimtevaartindustrie, ontworpen om scherp te blijven en zelfs de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Geniet dag na dag van huidnabijheid en persoonlijk huidcomfort.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Space-GradeSteel elektrisch scheerapparaat
totaal
recurring payment
Onze scheerapparaten zijn ontwikkeld met optimale prestaties in het achterhoofd. Er zit 5 jaar garantie op, zodat u profiteert van ultieme betrouwbaarheid en prestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.
De 360 graden roterende bladen zijn gesmeed uit hoogwaardig space-grade staal en ontworpen om 2 jaar lang zelf te slijpen. Ze knippen het haar in elke richting en passen zo bij de natuurlijke haargroei.
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.
Dit elektrische scheerapparaat van Philips is ontworpen om de contouren van uw gezicht te volgen en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360 draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.
Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating van tot 250.000 microtechparels per vierkante centimeter. Hierdoor glijdt u 30%** gemakkelijker over de huid en blijft irritatie beperkt.
Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 500 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren
Perfectioneer uw scheerbeurt door uw scheerapparaat te koppelen met de Philips Shaving-app. Deze app houdt scheerbeurt na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij. Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw techniek kennen voor een gladde en huidvriendelijke scheerbeurt.
Met de krachtige schoonmaakpod reinigt u uw scheerapparaat grondig in slechts 1 minuut, zodat het langer optimaal blijft presteren. De pod is 10x effectiever dan reiniging met water****. Het is de kleinste schoonmaakpod ter wereld, zodat u het apparaat eenvoudig kunt opbergen en overal kunt gebruiken.
Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.
Maak uw look compleet met de uitklapbare precisietrimmer van het scheerapparaat. Deze is geïntegreerd in de behuizing van het scheerapparaat en dit de perfecte manier om uw snor en bakkebaarden te onderhouden.
Door 30% van ons interne plastic te vervangen door gerecycled plastic, besparen we elk jaar tonnen nieuw plastic in ons productieproces. Bovendien zijn onze messen gemaakt van 80% gerecycled staal en worden ze geproduceerd met 100% hernieuwbare energie.
Verander uw look met de opklikbare baardstyler. Kies uit 5 lengte-instellingen om allerlei looks te creëren, van een perfecte stoppelbaard tot een keurig getrimde korte baard. De afgeronde uiteinden en kammen van de baardstyler zijn ontworpen om huidirritatie te voorkomen.
Laad je scheerapparaat binnen 1 uur volledig op in de standaard. Een standaard om je apparaat handig op te laden en netjes op te bergen.
Het eerste Philips-scheerapparaat met een dynamisch OLED-display geeft elke functie en melding van het scheerapparaat weer met scherpe, vloeiende animaties. De gebruiksvriendelijke interface biedt begeleiding door SkinIQ, geeft batterijstatus en reinigingsadvies weer en meer.
Dit geavanceerde oplaadsysteem geeft u twee handige opties: 60 minuten scheren na volledig opladen, of snel opladen voor een enkele scheerbeurt.
