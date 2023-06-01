Altijd de optimale druk met de Pressure Guard-sensor

Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.