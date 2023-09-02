Zoektermen
S9974/35
Onovertroffen gladheid*, gepersonaliseerd huidcomfort
Ontdek 's werelds meest intelligente scheerapparaat met AI: Philips Shaver Series 9000. Scheert op huidniveau met het Lift & Cut-scheersysteem, terwijl de SkinIQ-technologie drukfeedback in realtime geeft om je huid te beschermen.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
SkinIQ elektr. scheerapparaat SkinIQ voor nat/droog
totaal
recurring payment
Onze gepatenteerde, unieke Lift & Cut roterende technologie tilt het haar voorzichtig uit de wortel voordat het precies op huidniveau wordt afgeknipt (tot 0,00 mm van de huid) zonder dat de mesjes je huid zelfs maar aanraken.
De roterende scheerapparaten van Philips zijn speciaal ontworpen om zich aan te passen aan uw natuurlijke haargroei en scheren alle haartjes, in welke richting ze ook groeien, dankzij de 360 graden roterende mesjes. Met tot 150.000 scheerbewegingen per minuut scheren de Dual SteelPrecision-mesjes meer haar per beweging**
Het gebruik van de juiste druk is essentieel voor een gladde huid en huidbescherming. De geavanceerde sensoren in het scheerapparaat meten de druk die u uitoefent en het innovatieve lichtsignaal geeft aan wanneer u te hard of te zacht drukt. Voor een persoonlijke scheerbeurt die precies bij u past.
Dit elektrische scheerapparaat van Philips is ontworpen om de contouren van uw gezicht te volgen en heeft volledig flexibele scheerhoofden die 360 graden draaien voor een grondige en comfortabele scheerbeurt.
Onze scheerapparaten zijn ontwikkeld met optimale prestaties in het achterhoofd. Er zit 5 jaar garantie op, zodat u profiteert van ultieme betrouwbaarheid en prestaties, scheerbeurt na scheerbeurt.
Tussen de scheerhoofden en uw huid zit een beschermende coating van tot 250.000 microtechparels per vierkante centimeter. Hierdoor glijdt u 30%*** gemakkelijker over de huid en blijft irritatie beperkt.
Het elektrische scheerapparaat heeft een intelligente gezichtshaarsensor die de haardichtheid 500 keer per seconde meet. De technologie past het scheervermogen automatisch aan voor moeiteloos en zacht scheren
Perfectioneer uw scheerbeurt door uw scheerapparaat te koppelen aan de Philips Shaving App****. Deze app houdt scheerbeurt na scheerbeurt de voortgang van uw huid bij. Personaliseer uw scheerbeurt en leer uw techniek kennen voor een gladde en huidvriendelijke scheerbeurt.
Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.
Kies een scheerroutine die bij u past. Met Wet & Dry kunt u kiezen voor een comfortabele droge scheerbeurt of een verfrissende natte scheerbeurt. U kunt met gel of schuim scheren, zelfs onder de douche.
Maak uw look compleet met de uitklapbare precisietrimmer van het scheerapparaat. Deze is geïntegreerd in de behuizing van het scheerapparaat en dit de perfecte manier om uw snor en bakkebaarden te onderhouden.
Door 30% van ons interne plastic te vervangen door gerecycled plastic, besparen we elk jaar tonnen nieuw plastic in ons productieproces. Bovendien zijn onze messen gemaakt van 80% gerecycled staal en worden ze geproduceerd met 100% hernieuwbare energie.
Moeiteloos opladen met de handige standaard
Het eerste Philips-scheerapparaat met een dynamisch OLED-display geeft elke functie en melding van het scheerapparaat weer met scherpe, vloeiende animaties. De gebruiksvriendelijke interface biedt begeleiding door SkinIQ, geeft batterijstatus en reinigingsadvies weer en meer.
Dit geavanceerde oplaadsysteem geeft u twee handige opties: 60 minuten scheren na volledig opladen, of snel opladen voor een enkele scheerbeurt.
