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  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
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  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
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  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging
  • Perfectie in elke beweging

Niet meer leverbaar

Shaver series 9000Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

S9031/12

4.2
| (2361) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan

1 Prijs

Perfectie in elke beweging
De Shaver 9000 is ons meest geavanceerde scheerapparaat tot nu toe. De unieke contourdetectietechnologie garandeert dat er geen plekje van uw gezicht wordt overgeslagen, terwijl het V-Track-systeem de haren in de beste snijpositie brengt voor het gladste resultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Scheert tot 20% meer haar* af in één beweging

Perfectie in elke beweging

  • V-Track Precision-mesjes

  • ContourDetect-hoofden met 8 richtingen

  • SmartClick-precisietrimmer

De messen geleiden uw haren in de perfecte positie voor een glad scheerresultaat

De messen geleiden uw haren in de perfecte positie voor een glad scheerresultaat

Scheer perfect glad. De V-Track Precision-mesjes brengen elke haar voorzichtig in de beste positie, zelfs plat liggende haren en haren met verschillende lengtes. Scheert 30% gladder met minder bewegingen, waardoor uw huid in perfecte conditie blijft.

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

De scheerhoofden buigen in 8 verschillende richtingen voor een superieur resultaat

Volg alle contouren van uw gezicht en hals met de ContourDetect-scheerhoofden met 8 draairichtingen. U scheert 20% meer haren af met elke beweging, met als resultaat een zeer gladde scheerbeurt.

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Comfortabel droog of verfrissend nat scheren met Aquatec

Kies hoe u het liefst scheert. Met de Aquatec Wet & Dry-afdichting kunt u kiezen voor een snelle en comfortabele droge scheerbeurt. Of u kunt nat scheren, met gel of schuim, zelfs onder de douche.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612383

Recensies

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4.2

van 5

2361

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

15/03/2022

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Het product scheert heel goed.

De Philips Shaver 9000 scheert heel goed. Maar ik heb het apparaat pas 2 weken in mijn bezit dus nog even afwachten hoe lang de scheerkoppen goed blijven. Mijn hele leven (75 jr) gebruik ik alPhilips scheerapparaten.

Voordelen

Scheert heel glad.

Nadelen

Vervangende scheerkoppen erg prijzig. Als ze de helft goedkoper zouden zijn dan kun je ze ook wat vaker vernieuwen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9041/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

21/10/2021

Nederland

Nederland

Philips scheerapparaat 9000

Stil en scheren zonder je hoeft te drukken en glad noot zo'n goed scheerapparaat getroffen. Alleen niets in de gebruiksaanwijzing te vinden hoe je de mesjes je uit de scheerkop haalt en zo apart kunt schoonmaken cq vervangen niets op YouTube te vinden.

Voordelen

Stil, glijdt zo over de huid, niet drukken

Nadelen

Summiere gebruiksaanwijzing

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

11/10/2021

Nederland

Nederland

Philips-medewerker

Geverifieerde koper

Perfect scheerapparaat

[Employee of philipsglobal] Na vele jaren ervaring met Philips scheerapparaten heb ik wederom voor een Philips gekozen vanwege de goede resultaten en het gemak van nat scheren in combinatie met douchegel.

Voordelen

Scheert glad en zonder irritatie van de huid. Is erg stil. Ik gebruik het apparaat altijd nat met gewone douchegel. Het reinigen gaat gemakkelijk onder de kraan

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 9000 S9031/12 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. Scheert tot 20% meer haar af - vergeleken met SensoTouch