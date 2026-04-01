Zoektermen
Winkelwagen
Er bevinden zich momenteel geen artikelen in uw winkelmandje.
S591/05
Glad scheerresultaat
De Philips 500-serie heeft een compact design en biedt het gladste scheerresultaat, zelfs onderweg. Met ons scheerapparaat voelt u zich op uw best en straalt u, altijd en overal.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Compact elektrisch scheerapparaat, nat/droog scheren
totaal
recurring payment
Ons unieke roterende Lift & Cut-scheersysteem tilt de haar voorzichtig op bij de wortel zonder de huid te beschadigen en geeft een glad scheerresultaat.
Onze 360° roterende SteelPrecision-mesjes tillen haartjes op die in verschillende richtingen groeien. Met 3 miljoen snijbewegingen per minuut zorgen ze voor een snelle scheerbeurt. Altijd en overal.
De 3D zwevende scheerhoofden zijn ontworpen om huidirritatie zoveel mogelijk te voorkomen. Ze gaan drie verschillende richtingen op om elk stukje huid te bereiken en zorgen voor een comfortabele scheerbeurt.
Met het compacte formaat en de strakke en trendy look maakt het scheerapparaat een stijlvolle indruk, waar u ook naartoe gaat.
Dankzij de sterke en krachtige magnetische motor scheert u zelfs door dikke baarden, voor een glad scheerresultaat, ook onderweg.
De mesjes van ons scheerapparaat zijn gemaakt van Europees hypoallergeen staal dat bestand is tegen corrosie, vriendelijk is voor de huid en voorkomt dat de mesjes onzuiverheden vertonen.
Of u nu liever comfortabel droog scheert of verfrissend nat scheert met gel of schuim, ons scheerapparaat doet het allebei. Dankzij de IPX7-waterbestendigheid spoelt u het apparaat heel makkelijk schoon onder stromend water.
Ervaar het gemak van een krachtige li-ionbatterij, die na 1 uur opladen een gebruiksduur levert tot wel 40 minuten. Snel even scheren? Na 5 minuten opladen is het apparaat al klaar voor een volledige scheerbeurt.
Bewaar uw scheerapparaat veilig, ook onderweg. Het reisetui met een trendy randje is meer dan alleen een beschermend artikel.
De magnetische kap houdt het scheerapparaat schoon, terwijl de reisvergrendeling voorkomt dat het scheerapparaat per ongeluk aan gaat als u onderweg bent.
Philips-scheerapparaten worden gemaakt met precisie en duurzaamheid in het achterhoofd en kenmerken zich door uitstekende prestaties. We testen onze scheerapparaten uitvoerig op consistente en duurzame prestaties. Geniet van een scheerapparaat dat de tand des tijds doorstaat.
Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support
Accessoires
Vermogen
Ontwerp
Service
Scheerresultaten
Gebruiksgemak
U kunt onze website het beste bekijken met de nieuwste versie van Microsoft Edge, Google Chrome of Firefox.