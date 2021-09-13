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Niet meer leverbaar
4.2
van 5
2967
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Philipsglad
13/09/2021
Nederland
Goed product zorgt voor een perfect resultaat!
zoals ik gewendt ben van een Philips scheerapparaat hoge kwaliteit, fijn in gebruik met altijd goed resultaat.
Voordelen
kwaliteit, gebruiksgemak, duurzaamheid
Nadelen
?
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5310/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Wazaly
24/07/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Zeer goed scheerapparaat
Scheert goed glad. Makkelijk in gebruik. Ben er erg tevreden mee
Voordelen
Scheert goed glad en handig in gebruik
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Wazaly
12/06/2021
Nederland
Heel goed scheerapparaat
Een zeer goed scheerapparaat. Laad snel op . Scheert soepel en heel erg goed
Voordelen
Fantastisch apparaat scheert heel erg goed en glad
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 5000 S5100/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren