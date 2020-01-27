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  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 3000Elektrisch apparaat voor droog scheren

S3510/06

4.1
| (1249) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Comfortabel scheren
De Shaver series 3000 biedt een snelle, comfortabele scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een ComfortCut-messysteem een glad scheerresultaat.
Bekijk alle voordelen
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Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Comfortabel en nauwkeurig

Comfortabel scheren

  • ComfortCut-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

  • Uitklapbare trimmer

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Afgeronde randen die soepel over de huid glijden voor een beschermende scheerbeurt

Met ons ComfortCut-messysteem kunt u comfortabel droog scheren. De scheerhoofden hebben een afgerond profiel en glijden daardoor soepel over uw huid. Bovendien beschermen ze tegen wondjes en sneetjes.

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

Consistent maximaal vermogen, jaar na jaar

Scheer langer na elke oplaadbeurt. Het scheerapparaat blijft jarenlang dezelfde goede prestaties leveren, dankzij onze krachtige en efficiënte lithium-ionaccu.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.1

van 5

1249

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

27/01/2020

Nederland

Nederland

Radj

Perfecte neus trimmer doet wat hij moet doen de haren verwijderen zonder pijn . helemaal top gewoon kopen !!

Voordelen

makkelijk mee om te gaan ook af te spoelen .

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver

12/11/2017

Nederland

Nederland

Prima

Ik heb me 2 jaar geschoren met dit apparaat en dat was altijd prima, toen de scheerkoppen op waren heb ik me weer een Philips gekocht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver

01/07/2016

Nederland

Nederland

Fijn stil scheerapparaat

Deze 3000 ligt erg lekker in de hand en scheert ook erg snel glad. De tip om ronddraaiende bewegingen te maken zorgt snel voor een goed resultaat. Van te voren is aangegeven dat je huid moet wennen aan dit apparaat maar daar heb ik geen last van gehad. Het apparaat ligt erg lekker in de hand en is erg stil. De batterij gaat overigens erg lang mee. Dat is ideaal met vakanties.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

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Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 