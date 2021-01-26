ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren
  • Comfortabel scheren

Niet meer leverbaar

Shaver series 1000Elektrisch apparaat voor droog scheren

S1100/04

3.9
| (195) Reviews & awards
Comfortabel scheren
De Shaver series 1000 biedt een snelle scheerbeurt voor een betaalbare prijs. Flex-scheerhoofden met 4 draairichtingen garanderen in combinatie met een CloseCut-messysteem een glad scheerresultaat.
Bekijk alle voordelen
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Het Nr 1 merk ter wereld voor elektrisch scheren1

Elektrisch scheerapparaat met gladste resultaat voor de hals in zijn klasse*

Comfortabel scheren

  • CloseCut-messysteem

  • Flex-scheerhoofden, 4 draairichtingen

Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

Duurzame, zelfslijpende mesjes voor een moeiteloze scheerbeurt

Voor verbluffend glad scheren. Onze duurzame CloseCut-mesjes slijpen zichzelf als ze werken, keer op keer.

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Hoofden draaien in 4 richtingen om moeiteloos alle contouren te volgen

Flexibele scheerhoofden met 4 onafhankelijke bewegingen passen zich aan aan de contouren van uw gezicht, waardoor u eenvoudig kunt scheren, zelfs in de nek en op de kaaklijn.

Open door op de knop te drukken en gebruik dan de borstel om schoon te maken

Open door op de knop te drukken en gebruik dan de borstel om schoon te maken

Klap de scheerhoofden open en gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om losse haren weg te vegen.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

3.9

van 5

195

Reviews & awards

26/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

De Philips Shaver scheert echt mijn gezicht glad.

Het scheerapparaat ligt makkelijk in de hand, en scheert echt goed.

Voordelen

Scheert glad, kan lang scheren voordat de batterij leeg is.

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren

05/01/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Een echte gladscheerder

ligt goed in de hand, kapje blijft goed zitten, na opbergen, maakt geen lawaai, Ook de extra meegeleverde trimmer is een welkome aanvulling voor neus-en oorhaar.

Voordelen

lange batterijduur

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1520/41 Elektrisch apparaat voor droog scheren

06/11/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Zeer voordelige vervangende scheerkoppen

De scheerkoppen van mijn dure Philips scheerapparaat waren bot geworden. Ik had ze eerder al eens voor veel geld vervangen. Dit allergoedkoopste model (zonder accu) kostte in de aanbieding een stuk minder dan vervangende scheerkoppen. Oplader bewaard en de rest naar de milieustraat gebracht.

Voordelen

zeer voordelige vervangende scheerkoppen

Nadelen

verspilling van grondstoffen

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1100/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Deze review is gemaakt voor Shaver series 1000 S1100/04 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Bron: Euromonitor International Limited, verkoopvolume, per definitie van categorie lichaamsscheerapparaten, data 2024, onderzoek uitgevoerd in oktober 2024. 

  1. In vergelijking met andere instapmodellen heeft dit scheerapparaat toonaangevende bladen en roterende scheerhoofden