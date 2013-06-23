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Niet meer leverbaar
RQ1180/17
DualPrecision-mesjes
In 2 richtingen flexibele scheerhoofden
De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.
Prijzen
3.9
van 5
182
Reviews & awards
graspol61
23/06/2013
Nederland
Goede kwaliteit met goede eigenschappen.
Twee goede punten zijn, goed snel glad scheren en de accu gaat heel lang mee je kunt er een week op één volle lading met de accu scheren :) Ik heb dikke baardharen maar scheert goed glad en vrij snel.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
janMepp7
22/05/2012
Nederland
Praktisch, goed in de hand liggend apparaat, met goede scheereigenschappen.
Oplaadtijd zeer snel Geruisloos, prettig scheergeluid Handig nat en droog scheren. Baard even nat maken met lauw water, geeft mij het beste resultaat. Doet niet onder voor scheren met scheermes. Kortom aanrader!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren
Elpeje
21/05/2012
Nederland
een prettig apparaat, dat goed in de hand ligt en fijn glad scheert
Ik ben erg happy met mijn scheerapparaat. Het ligt prettig in de hand, scheert goed glad en is nog mooi van design ook. Kortom een apparaat dat ik warm kan aanbevelen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver