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  • Soepele scheerbeurt, gladde huid
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  • Soepele scheerbeurt, gladde huid
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Niet meer leverbaar

SensoTouchelektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

RQ1180/17

3.9
| (182) Reviews & awards

1 Prijs

Soepele scheerbeurt, gladde huid
Het nieuwe Philips SensoTouch-scheerapparaat heeft een zachte touch voor een glad scheerresultaat. Het GyroFlex 2D-systeem past zich automatisch aan de rondingen van uw gezicht aan en scheert zelfs de kleinste stoppels perfect af met de DualPrecision-hoofden.
Bekijk alle voordelen

Soepele scheerbeurt, gladde huid

  • DualPrecision-mesjes

  • In 2 richtingen flexibele scheerhoofden

Scheersleuven en -gaten pakken en verwijderen zelfs de kortste haartjes

Scheersleuven en -gaten pakken en verwijderen zelfs de kortste haartjes

De DualPrecision-hoofden scheren moeiteloos lange haren en stoppels. 1. Sleuven voor lange haren. 2. Gaatjes voor stoppels

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor glad scheren

Super Lift & Cut-mesjes tillen haartjes op voor glad scheren

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische Philips-scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

In 2 richtingen flexibele scheerhoofden volgen alle contouren

In 2 richtingen flexibele scheerhoofden volgen alle contouren

Het GyroFlex 2D contourvolgend systeem van het scheerapparaat past zich automatisch aan de contouren van uw gezicht aan en minimaliseert druk en irritatie voor glad scheren.

Technische specificaties

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Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Prijzen

  • Award image AWARD-612375

Recensies

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3.9

van 5

182

Reviews & awards

23/06/2013

Nederland

Nederland

Goede kwaliteit met goede eigenschappen.

Twee goede punten zijn, goed snel glad scheren en de accu gaat heel lang mee je kunt er een week op één volle lading met de accu scheren :) Ik heb dikke baardharen maar scheert goed glad en vrij snel.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

22/05/2012

Nederland

Nederland

Praktisch, goed in de hand liggend apparaat, met goede scheereigenschappen.

Oplaadtijd zeer snel Geruisloos, prettig scheergeluid Handig nat en droog scheren. Baard even nat maken met lauw water, geeft mij het beste resultaat. Doet niet onder voor scheren met scheermes. Kortom aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/16 Scheerapparaat voor nat/droog scheren

21/05/2012

Nederland

Nederland

een prettig apparaat, dat goed in de hand ligt en fijn glad scheert

Ik ben erg happy met mijn scheerapparaat. Het ligt prettig in de hand, scheert goed glad en is nog mooi van design ook. Kortom een apparaat dat ik warm kan aanbevelen.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 7000 SensoTouch RQ1180/17 Wet & dry electric shaver

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