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Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Wet & dry electric shaver

Niet meer leverbaar

Philips ondersteuning

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Wet & dry electric shaver

RQ1155/17

Shaver series 7000 SensoTouch RQ1155/17 Wet & dry electric shaver

Niet meer leverbaar

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Gebruikershandleiding

  • PDF bestand, 41.4 MB
  • 20 April 2022

EU-conformiteitsverklaring - English (US)

  • PDF bestand, 289.3 kB
  • 3 May 2022

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