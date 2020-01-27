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Niet meer leverbaar
DualPrecision-mesjes
Flexibele scheerhoofden
Meer dan 40 minuten draadloos gebruik is voldoende voor 14 keer scheren. Volledig opgeladen in 8 uur, dus altijd klaar voor gebruik
Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.
Het scheerapparaat past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat
4.1
van 5
1249
Reviews & awards
85%
beveelt dit product aan
Fayatorie
27/01/2020
Nederland
Radj
Perfecte neus trimmer doet wat hij moet doen de haren verwijderen zonder pijn . helemaal top gewoon kopen !!
Voordelen
makkelijk mee om te gaan ook af te spoelen .
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver
chris1981
12/11/2017
Nederland
Prima
Ik heb me 2 jaar geschoren met dit apparaat en dat was altijd prima, toen de scheerkoppen op waren heb ik me weer een Philips gekocht.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver
Natscheerder2
01/07/2016
Nederland
Fijn stil scheerapparaat
Deze 3000 ligt erg lekker in de hand en scheert ook erg snel glad. De tip om ronddraaiende bewegingen te maken zorgt snel voor een goed resultaat. Van te voren is aangegeven dat je huid moet wennen aan dit apparaat maar daar heb ik geen last van gehad. Het apparaat ligt erg lekker in de hand en is erg stil. De batterij gaat overigens erg lang mee. Dat is ideaal met vakanties.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren