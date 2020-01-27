Ik heb dit scheerapparaat nu zo'n twee weken in gebruik, voor de volledigheid moet ik erbij vermelden dat ik hem gratis heb gekregen in ruil voor een objectieve blik op het product. Het scheerapparaat doet goed zijn werk, het zorgt voor een gladde huid zoals je dat van scheerapparaten gewend bent. Het apparaat is goed geprijsd voor de kwaliteit, het apparaat voelt duur aan door het gewicht, maar niet dat hij te zwaar is. De trimmer werkt ook goed en is handig. Het opladen gaat ook goed en de accu gaat lang mee als je je elke dag even snel "bijscheert". Als je een normaal haartype hebt is het een goed ding dat ik zeker kan aanraden. Ik krijg er weinig irritatie van en hij is snel schoon te maken. Als je stug haar hebt is het misschien minder goed, dan heb je ook een veel duurder apparaat nodig.