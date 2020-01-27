ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

  • Een supergladde scheerbeurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt
  • Een supergladde scheerbeurt

Niet meer leverbaar

PowerTouchelektrisch scheerapparaat voor droog scheren

PT715/16

4.1
| (1249) Reviews & awards | 85% beveelt dit product aan
Een supergladde scheerbeurt
Met het Philips PowerTouch-systeem van de PT715/16 begint u de dag krachtig. Het systeem biedt een langere scheerduur met de bewezen Super Lift & Cut-topprestaties en is volledig afspoelbaar. Hierdoor bent u 's ochtends snel klaar om de dag te beginnen.
Bekijk alle voordelen

Een supergladde scheerbeurt

  • Super Lift & Cut

  • Flexibele scheerhoofden

Werking met snoer voor constante stroomvoorziening

Werking met snoer voor constante stroomvoorziening

Werking met snoer voor een betrouwbare scheerbeurt waar u altijd op kunt rekenen

Super Lift & Cut-systeem voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Super Lift & Cut-systeem voor comfortabel scheren en een glad scheerresultaat

Het systeem met dubbele mesjes van het elektrische scheerapparaat tilt de haren op en scheert ze op een comfortabele manier net onder de huid af. Het resultaat: een supergladde huid.

Dynamic Contour Response volgt de contouren van gezicht en hals

Dynamic Contour Response volgt de contouren van gezicht en hals

Het scheerapparaat past zich automatisch aan elke ronding van uw gezicht en hals aan, voor een gladder resultaat

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.1

van 5

1249

Reviews & awards

85%

beveelt dit product aan

27/01/2020

Nederland

Nederland

Radj

Perfecte neus trimmer doet wat hij moet doen de haren verwijderen zonder pijn . helemaal top gewoon kopen !!

Voordelen

makkelijk mee om te gaan ook af te spoelen .

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3110/41 Dry electric shaver

12/11/2017

Nederland

Nederland

Prima

Ik heb me 2 jaar geschoren met dit apparaat en dat was altijd prima, toen de scheerkoppen op waren heb ik me weer een Philips gekocht.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 HQ6996/16 Dry electric shaver

01/07/2016

Nederland

Nederland

Fijn stil scheerapparaat

Deze 3000 ligt erg lekker in de hand en scheert ook erg snel glad. De tip om ronddraaiende bewegingen te maken zorgt snel voor een goed resultaat. Van te voren is aangegeven dat je huid moet wennen aan dit apparaat maar daar heb ik geen last van gehad. Het apparaat ligt erg lekker in de hand en is erg stil. De batterij gaat overigens erg lang mee. Dat is ideaal met vakanties.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Shaver series 3000 S3520/06 Elektrisch apparaat voor droog scheren

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen