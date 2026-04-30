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Neemt 45% minder ruimte in
2 gestapelde manden, twee keer zoveel eten
Knapperig en gelijkmatig gegaard met Rapid Air-technologie
Bereid 2 gerechten die tegelijk klaar zijn
In onze compacte gestapelde Airfryer met twee manden maakt u eenvoudig heerlijke maaltijden en bespaart u 45% ruimte op uw aanrecht.*
Extra grote gestapelde Airfryer van 10 liter met twee manden van 5 liter. Onze gezins-Airfryer kan met gemak tot wel 1,4 kg friet, 2 kg groenten of 24 kipdrumsticks aan. In elke mand van 5 liter past bovendien gemakkelijk een hele kip van 1,2 kg.
Geniet van heerlijk krokante en malse maaltijden dankzij de verticale RapidAir-technologie. Hete lucht circuleert van bovenaf rond uw eten, zodat maaltijden altijd gelijkmatig gegaard worden.
4.6
van 5
130
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
Tink
30/04/2026
Nederland
Ik ben zo blij
Inmiddels al een maand of 3 in huis. Ben nog steeds aan het ontdekken
Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie
Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie
Simon9000
03/01/2026
Nederland
Prima airfryer
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De 4000 series airfyer is een strak ontworpen en simpel te gebruiken apparaat. Het fijne van deze airfryer is dat er 2 lades zijn om het eten in te bereiden. Deze zones kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar deze zones kunnen ook gekoppeld worden. Het is zelfs mogelijk om verschillende bereidingstijden te hebben en toch op hetzelfde moment alles klaar te hebben. Het fijne van dit apparaat is dat de 2 lades boven elkaar zitten, er is best een groot volume in een smal apparaat. Dus wanneer de ruimte op het aanrecht beperkt is maar je wel vaak grote maaltijden maakt in de airfryer dan is dit zeker het apparaat voor jou.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie
Cocky81
01/01/2026
Nederland
Zeer tevreden
[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb dit product mogen testen voor recview.nl en ben er zeer tevreden over. Mooi apparaat om te zien. Wel een beetje zwaar. Touch menu is super makkelijk te gebruiken. De laatjes met de mandjes bewegen soepel het apparaat in en uit. Je krijgt je producten er echt heerlijk krispy uit, anders dan dat ik dat bij andere airfryers gewend was. Mooi dat je met de lamp aan door het ‘ruitje’ kan kijken. Klein nadeel is dat links aan de zijkant de lucht eruit komt en dat is voor mijn afzuigkap precies de verkeerde kant.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie
In vergelijking met andere Philips Airfryers
In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse
Interne labmetingen NA46x met zalm en kip vergeleken met het gebruik van een A-klasse-oven. De resultaten kunnen per recept verschillen.