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  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
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  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
  • Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte

Gestapelde 2-mands 4000-serie AirfryerAirfryer

NA461/00

4.6
| (130) Reviews & awards | 87% beveelt dit product aan
Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte
Met onze dubbel gestapelde Airfryer met twee manden kunt u in één keer twee volledige maaltijden bereiden terwijl u ruimte bespaart. En nog beter, maaltijden zijn altijd heerlijk krokant en mals dankzij de verticale RapidAir-technologie.
Bekijk alle voordelen

Beide gerechten zijn perfect bereid en tegelijk klaar

Twee keer zoveel eten, 45% minder ruimte

  • Neemt 45% minder ruimte in

  • 2 gestapelde manden, twee keer zoveel eten

  • Knapperig en gelijkmatig gegaard met Rapid Air-technologie

  • Bereid 2 gerechten die tegelijk klaar zijn

Gestapeld design neemt de helft minder ruimte in op het aanrecht

Gestapeld design neemt de helft minder ruimte in op het aanrecht

In onze compacte gestapelde Airfryer met twee manden maakt u eenvoudig heerlijke maaltijden en bespaart u 45% ruimte op uw aanrecht.*

2 gestapelde manden, dubbele capaciteit

2 gestapelde manden, dubbele capaciteit

Extra grote gestapelde Airfryer van 10 liter met twee manden van 5 liter. Onze gezins-Airfryer kan met gemak tot wel 1,4 kg friet, 2 kg groenten of 24 kipdrumsticks aan. In elke mand van 5 liter past bovendien gemakkelijk een hele kip van 1,2 kg.

Krokant en gelijkmatig gegaard met tot 90% minder vet**

Krokant en gelijkmatig gegaard met tot 90% minder vet**

Geniet van heerlijk krokante en malse maaltijden dankzij de verticale RapidAir-technologie. Hete lucht circuleert van bovenaf rond uw eten, zodat maaltijden altijd gelijkmatig gegaard worden.

Technische specificaties

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Recensies

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4.6

van 5

130

Reviews & awards

87%

beveelt dit product aan

30/04/2026

Nederland

Nederland

Ik ben zo blij

Inmiddels al een maand of 3 in huis. Ben nog steeds aan het ontdekken

Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie

Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie

03/01/2026

Nederland

Nederland

Prima airfryer

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] De 4000 series airfyer is een strak ontworpen en simpel te gebruiken apparaat. Het fijne van deze airfryer is dat er 2 lades zijn om het eten in te bereiden. Deze zones kunnen los van elkaar gebruikt worden, maar deze zones kunnen ook gekoppeld worden. Het is zelfs mogelijk om verschillende bereidingstijden te hebben en toch op hetzelfde moment alles klaar te hebben. Het fijne van dit apparaat is dat de 2 lades boven elkaar zitten, er is best een groot volume in een smal apparaat. Dus wanneer de ruimte op het aanrecht beperkt is maar je wel vaak grote maaltijden maakt in de airfryer dan is dit zeker het apparaat voor jou.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie

01/01/2026

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

[Deze beoordeling is verzameld als deel van een promotie.] Ik heb dit product mogen testen voor recview.nl en ben er zeer tevreden over. Mooi apparaat om te zien. Wel een beetje zwaar. Touch menu is super makkelijk te gebruiken. De laatjes met de mandjes bewegen soepel het apparaat in en uit. Je krijgt je producten er echt heerlijk krispy uit, anders dan dat ik dat bij andere airfryers gewend was. Mooi dat je met de lamp aan door het ‘ruitje’ kan kijken. Klein nadeel is dat links aan de zijkant de lucht eruit komt en dat is voor mijn afzuigkap precies de verkeerde kant.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor Gestapelde Philips Airfryer met twee manden uit de 4000-serie

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Voorwaarden

  1. In vergelijking met andere Philips Airfryers

  2. In vergelijking met verse frites gebakken in een normale friteuse

  3. Interne labmetingen NA46x met zalm en kip vergeleken met het gebruik van een A-klasse-oven. De resultaten kunnen per recept verschillen.