Bij openen viel direct het heel mooie design op. Er zijn verschillende borstels voor verschillende doelen. Ik koos voor wittere tanden. Het poetsen is heel aangenaam, veel minder agressief dan mijn vorige tandenborstel. Met de app voor de smartphone kan je zien welk gebied je moet poetsen en hoe lang, dit maakt het poetsen minder saai. Je kan kiezen uit 3 verschillende snelheden. Hij voelt ook heel fijn aan om vast te houden, voelt niet als plastic. Wat heel tof is, is het bijgeleverde glas dat als oplader dient voor de tandenborstel, eveneens mooi design. Na het poetsen voelen mijn tanden heel glad en mooi aan. Beste tandenborstel ooit!