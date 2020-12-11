Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Niet meer leverbaar
4.3
van 5
3246
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
HeleenR
11/12/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Hele fijne en gebruiksvriendelijke tandenborstel
Het is een hele mooie en elegante tandenborstel. Prima instructie boekje. Het enige wat ik niet voor elkaar krijg is het koppelen aan de app.
Voordelen
Fijne, mooie en gebruiksvriendelijke tandenborstel
Nadelen
Niet te koppelen aan de app
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9392/39 Sonische, elektrische tandenborstel
EC14
11/04/2019
Nederland
Heel fijn in gebruik
Handig, doeltreffend in gebruik en ook heel elegante, vrouwelijke tandenborstel :)
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9362/67 Sonische, elektrische tandenborstel
Lau1
12/02/2019
Nederland
Zeer goede tandenborstel
Maakt het gebit bijzonder goed schoon. Bovendien makkelijk om op reis mee te nemen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9352/04 Sonische, elektrische tandenborstel