Ik heb het hier al vaker zien staan maar ook bij ons was de borstel gisteren naar 2 jaar (garantie) en 1 maand ineens kapot! Echt enorm balen. Temeer omdat we bij Blokker een nieuwe (HX6632/15) hebben gekocht, met 1 stand omdat we toch alleen clean gebruikten maar met hetzelfde aantal pulsaties (62.000), stond op het kaartje bij Blokker. Leek ons sterk na 1e poetsbeurt en bij nakijken op Internet bleek het inderdaad om 31.000 te gaan, foutje op kaartje Blokker dus. Maar ik voel me, zowel door Philips als door Blokker, die Philips verkoopt, enorm bedonderd!!