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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DiamondCleanSonische, elektrische tandenborstel

HX9332/34

4.2
| (246) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Wittere en gezondere tanden voor altijd
De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.
Bekijk alle voordelen

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden voor altijd

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

  • Oplaadglas

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

246

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

24/03/2019

Nederland

Nederland

Super tandenborstel maar helaas net net iets meer dan 2 jaar kapot!

Ik heb het hier al vaker zien staan maar ook bij ons was de borstel gisteren naar 2 jaar (garantie) en 1 maand ineens kapot! Echt enorm balen. Temeer omdat we bij Blokker een nieuwe (HX6632/15) hebben gekocht, met 1 stand omdat we toch alleen clean gebruikten maar met hetzelfde aantal pulsaties (62.000), stond op het kaartje bij Blokker. Leek ons sterk na 1e poetsbeurt en bij nakijken op Internet bleek het inderdaad om 31.000 te gaan, foutje op kaartje Blokker dus. Maar ik voel me, zowel door Philips als door Blokker, die Philips verkoopt, enorm bedonderd!!

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush

09/09/2017

Nederland

Nederland

Zeer tevreden met de eigenschappen

poets resultaat is een verademing voor het gebit .

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush

26/06/2017

Nederland

Nederland

Mooie tandenborstel met mooi oplaadglas

Mooi aparaat. Door de verschillende standen kan onder andere bij gevoelige tanden zonder problemen gepoetst worden. Het oplaadglas werkt prima en is een stuk mooier design in je badkamer dan een traditionele oplader.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/34 Sonic electric toothbrush

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Voorwaarden

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand