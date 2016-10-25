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NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
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  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd
  • Wittere en gezondere tanden voor altijd

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DiamondCleanSonische, elektrische tandenborstel

HX9332/03

4.3
| (67) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan
Wittere en gezondere tanden voor altijd
De bijzonder elegante Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt de beste prestaties voor het witter maken van tanden. Stap over op Sonicare.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Beste Philips Sonicare sonische tandenborstel voor wittere tanden

Wittere en gezondere tanden voor altijd

  • 5 poetsstanden

  • 2 opzetborstels

  • Oplaadglas

  • Met Polish-stand

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel

Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Binnen 1 week een wittere glimlach met onze DiamondClean-opzetborstel*

Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Verbetert de gezondheid van het tandvlees in slechts 2 weken*

Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.3

van 5

67

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

25/10/2016

Nederland

Nederland

Dit product is niet meer uit mijn huis te denken

Ik blog nu op de site van Philips op Facebook. Om echt aan te tonen dat reviews niet door Jan en alleman geplaatst worden . Heb hem nu 2,5 weken en ik moet zeggen dat ik het product super vind. 1 min puntje er zit geen programma voor de tong bij. Nu 1tint witter. Vergeet bleken en koop de Philips Diamondclean. Poetsen doe ik nu met plezier. Geen bloedend tandvlees meer. Laden gaat ook lekker makkelijk . Je hoeft hem niet meer in zijn standaard te zetten ,gewoon lekker in zijn oplaadglas schuin,recht maakt allemaal niet uit.ga je op reis geen gedoe meer . Etui die erbij zit plug je usb stekker in en hup in de stekkerdoos en hij laadt op in de etui.(wel je borstel erin doen he) borsteltjes zijn makkelijk verkrijgbaar. Ik zeg ook eerlijk dat je even moet wennen aan de verschillende programma's. (Dus niet gelijk denken he het kriebelt niks voor mij) na een paar dagen ben je eraan gewend. Het is een redelijk grote uitgave maar dat verdient hj terug in de loop der tijd. Geen handtandenborstel meer (maakt ook minder goed schoon) want ik merk dat als ik gepoetst heb met Diamondclean dat er vuil verwijderd word dat met een handtandenborstel gewoon was blijven zitten. Ik kan wel blijven schrijven. En veren in de bips van Philips blijven steken zoals sommigen lezers denken, maar dit product is dubbel zijn geld waard. Mijn eindcijfer is : (tromgeroffel) 9,9 . Dit komt omdat het een goed product is maar niet iedereen kan deze uitgave zomaar doen. Ik hoop dat ik jullie twijfels heb weggenomen en toch de Diamondclean aanschaffen.

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/03 Sonische, elektrische tandenborstel

09/11/2015

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Perfect product

Mooi en ergonomisch design, licht gewicht, perfect werking, verschillende programma's voor kort poetsen, standaard, sensitive, en speciaal voor de tandvlees, helemaal schoon gevoel in de mond

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/03 Sonische, elektrische tandenborstel

21/10/2013

Nederland

Nederland

Uitstekend product functioneerd naar behoren!

Had wel een betere handgreep op gekunt want soms glipt het uit je hand vooral als je hand vochtig of nat is.

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/03 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9332/03 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand