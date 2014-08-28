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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
HX9322/12
HX9340
5 poetsstanden
2 opzetborstels
1 reisetui
Met Polish-stand
Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot wel 7x meer tandplak dan een handtandenborstel.
Gebruik onze DiamondClean-opzetborstel voor een zachte maar effectieve verwijdering van vlekjes op het tandoppervlak. De dicht op elkaar geplaatste borstelharen verwijderen vlekken en maken uw lach 2 keer witter in slechts 7 dagen.*
Met optimale reiniging door uw DiamondClean wordt uw tandvlees binnen 2 weken* gezonder. Verwijdert tot 7x meer tandplak langs de tandvleesrand dan een handtandenborstel* voor uw gezondste lach ooit.
4.2
van 5
120
Reviews & awards
87%
beveelt dit product aan
JanIan
28/08/2014
Nederland
goed ontwerp,poetst heerlijk
Het hele ontwerp Is mijn inziens Duidelijk verbeterd Het materiaal van de buitenkant De kop waar de borstel op plaatst Een multifunctionele aan uit knop Handig is dat hij de laatste poetsstand bewaard Een verbeterpunt is een mogelijkheid om hem aan de muur te bevestigen.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
proetser
27/07/2013
Nederland
Ja een heel fijne tandenborstel. Je krijgt een heerlijk schoon gebit!
Hij trilt aangenaam en je kunt hem zelf op verschillende standen doorschakelen. Het maakt niet al teveel herrie waardoor je de minuutjes poetsen goed kunt volhouden. Na afloop voel je dat je tandvlees lekker is gemasseerd. Een heerlijk schoon gebit dus!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Lisa82
22/07/2013
Nederland
Een echte aanrader - strak design - poetsprestaties top
Ik ben zeer tevreden over de de poetsprestaties van de tandenborstel. Er zitten veel verschillende standen op. Hiervoor had ik de CleanCare tandenborstel, maar ben erg blij dat ik naar de DiamondClean ben overgestapt, een echte verbetering. Er worden 2 verschillende borsteltjes meegeleverd, handig om uit te proberen welk formaat het fijnst voor je poetst. Het enige nadeel vind ik dat het glas/oplaadstation niet bij mijn bestelling zat, dan moet je een duurdere versie nemen. Ik raad dit mensen wel aan, want de oplaadcase die erbij zat is erg groot van formaat en niet handig om ergens in de badkamer neer te leggen. Ik zou het oplaadglas alsnog willen bestellen, maar dit is helaas niet mogelijk.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor DiamondClean HX9322/12 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand