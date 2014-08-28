Ik ben zeer tevreden over de de poetsprestaties van de tandenborstel. Er zitten veel verschillende standen op. Hiervoor had ik de CleanCare tandenborstel, maar ben erg blij dat ik naar de DiamondClean ben overgestapt, een echte verbetering. Er worden 2 verschillende borsteltjes meegeleverd, handig om uit te proberen welk formaat het fijnst voor je poetst. Het enige nadeel vind ik dat het glas/oplaadstation niet bij mijn bestelling zat, dan moet je een duurdere versie nemen. Ik raad dit mensen wel aan, want de oplaadcase die erbij zat is erg groot van formaat en niet handig om ergens in de badkamer neer te leggen. Ik zou het oplaadglas alsnog willen bestellen, maar dit is helaas niet mogelijk.