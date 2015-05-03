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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 poetsstanden, 3 sterktes
2 opzetborstels
Met druksensor
UV-opzetborstelreiniger
FlexCare Platinum beschikt over drie reinigingsmodi - Clean, White en Gum Care - en drie intensiteitsinstellingen - Low, Medium en High. Hierdoor kunt u het poetsen dus helemaal aan uw wensen aanpassen.
Het is klinisch bewezen dat de FlexCare Platinum, met speciale Gum Care-modus voor gerichte reiniging en het verminderen van ontstoken en bloedend tandvlees, de gezondheid van het tandvlees in slechts twee weken verbetert.
Geavanceerde technologie zorgt ervoor dat de InterCare-borstelkop, met extra lange borstelharen die diep tussen tanden en langs de tandvleesrand reiken, tandplak verwijdert en de tanden polijst. De blauwe haren worden wit wanneer het tijd wordt om de opzetborstel te vervangen.
Prijzen
4.3
van 5
37
Reviews & awards
84%
beveelt dit product aan
xylifred
03/05/2015
Nederland
superfijne borstel,plus geweldige service.
By far de beste borstel, zeer lange levensduur van batterij en daarbij nog eens prima service van Philips. Borstels zijn vrij prijzig maar ook echt goed. Makkelijk aan te leren poetsmethode, snel verbetering van tandvlees toestand, zeker in combinatie met interdentale ragers. Kortom ,wellicht niet het goedkoopste borstel maar mijns inziens wel de beste.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel
Missy33
16/01/2015
Nederland
Het is een top appaarraat
Poetste met een handtandenborstel. Had voorheen al eens elektrisch gepoetst, maar was geen succes. Toch deze geprobeerd na gevoelig tandvlees. Dit was binnen een week verholpen! Tanden zijn ook witter en voelen heel schoon!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel
Ramon076
03/06/2014
Nederland
Veel eerder moeten aanschaffen
Wat een topaankoop! Tanden voelen schoner aan en mensen in omgeving zeggen ook dat ik wittere tanden heb. Ik kom zojuist van de tandarts af en zelfs die was positief! Dit is poetsen met plezier.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare Platinum HX9172/10 Oplaadbare tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Vergeleken met een gewone tandenborstel
gebaseerd op twee poetsbeurten van twee minuten per dag, in de Clean-poetsstand