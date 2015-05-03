Op het moment dat ik de Flex Care Platinum had ontvangen, was mijn tandvlees ontstoken, zou ik drie verstandskiezen laten trekken, en net toen de pijn daarvan over was, ging ik rondreizen in Europa – de Flex Care Platinum ging mee. Voorheen gebruikte ik een handtandenborstel, maar ik had wel al eens een elektrische tandenborstel geprobeerd. De laatste vijf weken gebruik ik Flex Care Platinum, meestal drie keer per dag en daarbij gebruik ik de verschillende standen. Ik heb het gevoel dat mijn gebit schoner en gezonder is. De opties van het product maken het makkelijker en daarom is de Flex Care voor iedereen te gebruiken. Mijn ontstoken tandvlees was binnen twee weken weer gezond, mijn tanden voelen gladder en ik kan overal erg makkelijk bij. Het product is perfect om mee te nemen op vakantie: zelfs in de backpack met de handige hoes en reislader (ook al heb ik de reislader in 4 weken niet één keer gebruikt!), en het product kan prima tegen een stootje. Daarbij is de timer super handig omdat je weet waar en hoelang je moet poetsen, en met de verschillende standen weet je precies waarvoor je poetst: schoner, witter of gezonder tandvlees. Het gebruikersgemak spreekt mij vooral erg aan, de standen en instellingen zijn makkelijk en overzichtelijk. Ik ben ontzettend tevreden over het product en ik zou het aan iedereen aanraden. De Flex Care Platinum maakt het tanden poetsen makkelijker, effectiever en eigenlijk leuker! Mijn gebit en tandvlees zijn rustiger en alles voelt veel schoner.