Sinds een paar weken poetsen wij met de Flexcare Platinum. Vanaf de eerste poetsbeurt waren we al verkocht. Na de poetsbeurt was direct resultaat te merken. Het voelde alsof we net uit de tandartsstoel kwamen. Elektrisch poetsen deden we al een tijdje met een tandenborstel van de bekende Oral-concurrent. Alleen de Philips is een verademing. Geen kriebelneus meer door de trillingen tijdens het poetsen en gevoelsmatig een schoner gebit. De verschillende programma's en opzetborstels zijn ideaal voor bijvoorbeeld een grondige schrobbeurt of een vlugge poetsbeurt na een maaltijd. Na elke halve minuut een toontje en na 2 minuten stopt de borstel automatisch. Zo kan je makkelijk indeling van je poetsbeurt bepalen. Ook de meegeleverde etui is makkelijk om hem in mee te nemen, alles bij de hand. De Flexcare Platinum is even een uitgave vergeleken met de gangbare elektrische tandenborstels, maar echt aan te raden als je, net als ons, zuinig bent op je gebit en van schone tanden houdt!