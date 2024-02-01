Zoektermen

    Voor het geven van poetsinstructies aan jouw patiënten

      Philips Sonicare 6100 Poetsinstructiepakket - Vervangende opzetborstels

      HX7060/01

      Algemene waardering / 5
      Reviews

      Voor het geven van poetsinstructies aan jouw patiënten

      De Philips Sonicare 6100 beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, een speciale gevoelige modus, 2 opzetborstels voor tandplak, gevoeligheid en witmaken en heeft een lage intensiteit. Bovendien is er een druksensor voor als gebruikers te hard poetsen.

      Verkrijgbaar in:

      Voor het geven van poetsinstructies aan jouw patiënten

      Tot 20 keer betere tandplakverwijdering*

      • 30 All-In-One (A3) opzetborstels
      • 30 Optimal Sensitive (S2) opzetborstels
      • Voor het geven van poetsinstructies aan jouw patiënten
      • Levensduur batterij 21 dagen
      Complete verzorging voor een gezondere mond

      Complete verzorging voor een gezondere mond

      De A3 Premium All-in-One-opzetborstel is ontworpen met oog voor patiënten. Met de A3-opzetborstel kunnen patiënten tot 20x meer tandplak verwijderen*, bereiken ze tot 15x gezonder tandvlees** en verwijderen ze tot 100% meer vlekken***. En dankzij de nieuwe S2 Sensitive-opzetborstel met de zachtste borstelharen van Sonicare kunnen patiënten een zachte reiniging uitvoeren die tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.

      Sonicare-technologie van de volgende generatie

      Sonicare-technologie van de volgende generatie

      Geniet van een ontspannen poetservaring en een nieuw niveau van mondverzorging met de volgende generatie Sonicare-technologie. Tijdens het poetsen past het innovatieve magnetische systeem van de tandenborstel de poetskracht aan tijdens elke reiniging voor optimale prestaties met 62.000 borstelbewegingen per minuut, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Daarnaast helpt de dynamische reinigingsfunctie de opzetborstel om tandplak te verwijderen, voor een volledige reiniging bij elke poetsbeurt.

      Geef uw poetsbeurt een persoonlijk tintje met 6 poetsstanden

      Geef uw poetsbeurt een persoonlijk tintje met 6 poetsstanden

      De Philips Sonicare 6100 is ontworpen voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees en biedt patiënten de mogelijkheid te kiezen tussen twee poetsmodi. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunnen patiënten elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van Hoog tot Laag, voor een poetsbeurt die precies goed is.

      Bescherm tandvlees met zichtbare druksensor

      Bescherm tandvlees met zichtbare druksensor

      Patiënten merken het misschien niet als ze te hard poetsen, maar deze tandenborstel merkt het wel. De slimme optische sensor signaleert nauwkeurig overmatige poetsdruk en knippert vervolgens paars terwijl de trillingen worden verminderd. Patiënten weten zo altijd wanneer ze de poetsdruk moeten aanpassen en hun tandvlees blijft beschermd.

      Weet altijd wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel

      Weet altijd wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel

      De opzetborstel regelmatig vervangen is belangrijk voor een goede mondhygiëne. Met de BrushSync-technologie kunnen patiënten hun opzetborstel eenvoudig optimaal laten presteren. Door de gebruiksfrequentie en de poetsintensiteit bij te houden, herinnert de innovatieve technologie patiënten eraan wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel.

      Optimaliseer de poetsbeurt met SmarTimer en QuadPacer

      Optimaliseer de poetsbeurt met SmarTimer en QuadPacer

      Twee minuten is alles wat patiënten nodig hebben voor een volledige reiniging, dus onze SmarTimer laat patiënten weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging van de hele mond verdeelt de BrushPacer poetsbeurten in segmenten, waarbij een lichte trilling een teken is om verder te gaan. Dit helpt patiënten elke poetsbeurt een gelijkmatige reiniging te realiseren.

      Lasergelast, dus sterk en duurzaam

      Lasergelast, dus sterk en duurzaam

      We hebben onze Philips Sonicare-tandenborstels van binnenuit opnieuw ontworpen om sterk, licht en duurzaam te zijn. Dankzij ons geavanceerde laserlasproces kunnen patiënten met deze tandenborstels jarenlang poetsen.

      Tot wel 3 weken poetsen met één keer volledig opladen

      Tot wel 3 weken poetsen met één keer volledig opladen

      Deze tandenborstel heeft een hoogwaardige batterij die is ontwikkeld om de poetservaring te verbeteren. Met één keer opladen kunnen patiënten tot drie weken lang regelmatig poetsen voordat ze de batterij opnieuw moeten opladen.

      Technische specificaties

      • Intensiteiten

        Hoog
        Om nog beter schoon te maken
        Medium
        Voor dagelijkse reiniging
        Laag
        Voor gevoelige tanden en tandvlees

      • Vermogen

        Spanning
        100-240 V

      • Technische specificaties

        Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg)
        21 dagen
        Batterij
        Oplaadbaar
        Batterijtype
        Lithium-ion

      • Ontwerp en afwerking

        Kleur
        Wit

      • Service

        Garantie
        2 jaar beperkte garantie

      • Gebruiksgemak

        Batterij-indicator
        Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan
        Handvat
        Slank, ergonomisch design
        Compatibel met handvat
        Gemakkelijk opklikbare opzetborstels
        Timer
        SmarTimer en BrushPacer voor volledig en grondig poetsen
        Opladen via USB-A
        Stroomadapter niet meegeleverd

      • Meegeleverde artikelen

        Opzetborstel
        • 30 S2 Sensitive
        • 30 A3 Premium All-in-One

      • Reinigingsprestaties

        Verwijdering van tandplak
        Tot 20x effectiever*
        Gum Health
        Tot 15x gezonder tandvlees***
        Wittere tanden
        Tot 100% minder aanslag**
        Snelheid
        62.000 borstelbewegingen/min.

      • Poetsstanden

        Clean
        Buitengewoon schoon, elke dag
        Sensitive
        Voor gevoelige tanden en tandvlees

      • Slimme sensortechnologie

        Feedback bij te veel druk
        • Lichtring gaat paars branden
        • Verminderde trilling en pulserend geluid
        Vervangingsherinnering
        BrushSync laat u weten wanneer u de opzetborstel moet vervangen

      Ondersteuning voor dit product

      Bekijk producttips, veelgestelde vragen, gebruiksaanwijzingen en informatie over veiligheid en naleving.
      Clippin

      Vind reserveonderdelen of accessoires

      Ga naar de onderdelen en accessoires

      Onderdelen en accessoires

      Recensies

      Wees de eerste om dit artikel te beoordelen

      • in vergelijking met een handtandenborstel.
      • **in de Clean-modus vergeleken met een gewone tandenborstel.
      • **in vergelijking met een gewone tandenborstel. In-vitro onderzoek; de werkelijke resultaten kunnen verschillen.
