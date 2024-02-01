Zoektermen
HX7060/01
Voor het geven van poetsinstructies aan jouw patiënten
De Philips Sonicare 6100 beschikt over de nieuwe generatie Sonicare-technologie, een speciale gevoelige modus, 2 opzetborstels voor tandplak, gevoeligheid en witmaken en heeft een lage intensiteit. Bovendien is er een druksensor voor als gebruikers te hard poetsen.Bekijk alle voordelen
Als u in aanmerking komt voor een btw-vrijstelling op medische apparaten, kunt u deze aanvragen op dit product. Het btw-bedrag wordt afgetrokken van de hierboven weergegeven prijs. Bekijk de volledige gegevens in uw winkelwagen.
Poetsinstructiepakket - Vervangende opzetborstels
totaal
recurring payment
De A3 Premium All-in-One-opzetborstel is ontworpen met oog voor patiënten. Met de A3-opzetborstel kunnen patiënten tot 20x meer tandplak verwijderen*, bereiken ze tot 15x gezonder tandvlees** en verwijderen ze tot 100% meer vlekken***. En dankzij de nieuwe S2 Sensitive-opzetborstel met de zachtste borstelharen van Sonicare kunnen patiënten een zachte reiniging uitvoeren die tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.
Geniet van een ontspannen poetservaring en een nieuw niveau van mondverzorging met de volgende generatie Sonicare-technologie. Tijdens het poetsen past het innovatieve magnetische systeem van de tandenborstel de poetskracht aan tijdens elke reiniging voor optimale prestaties met 62.000 borstelbewegingen per minuut, zelfs op moeilijk bereikbare plekken. Daarnaast helpt de dynamische reinigingsfunctie de opzetborstel om tandplak te verwijderen, voor een volledige reiniging bij elke poetsbeurt.
De Philips Sonicare 6100 is ontworpen voor gevoelige tanden en gevoelig tandvlees en biedt patiënten de mogelijkheid te kiezen tussen twee poetsmodi. De Sensitive-modus biedt een zachte, grondige reiniging, terwijl de Clean-modus gericht is op het verwijderen van tandplak voor een superieure reiniging. Voor een persoonlijke reiniging kunnen patiënten elke modus combineren met een van de drie intensiteitsniveaus, van Hoog tot Laag, voor een poetsbeurt die precies goed is.
Patiënten merken het misschien niet als ze te hard poetsen, maar deze tandenborstel merkt het wel. De slimme optische sensor signaleert nauwkeurig overmatige poetsdruk en knippert vervolgens paars terwijl de trillingen worden verminderd. Patiënten weten zo altijd wanneer ze de poetsdruk moeten aanpassen en hun tandvlees blijft beschermd.
De opzetborstel regelmatig vervangen is belangrijk voor een goede mondhygiëne. Met de BrushSync-technologie kunnen patiënten hun opzetborstel eenvoudig optimaal laten presteren. Door de gebruiksfrequentie en de poetsintensiteit bij te houden, herinnert de innovatieve technologie patiënten eraan wanneer het tijd is voor een nieuwe opzetborstel.
Twee minuten is alles wat patiënten nodig hebben voor een volledige reiniging, dus onze SmarTimer laat patiënten weten wanneer de tijd om is. Voor een gelijkmatige reiniging van de hele mond verdeelt de BrushPacer poetsbeurten in segmenten, waarbij een lichte trilling een teken is om verder te gaan. Dit helpt patiënten elke poetsbeurt een gelijkmatige reiniging te realiseren.
We hebben onze Philips Sonicare-tandenborstels van binnenuit opnieuw ontworpen om sterk, licht en duurzaam te zijn. Dankzij ons geavanceerde laserlasproces kunnen patiënten met deze tandenborstels jarenlang poetsen.
Deze tandenborstel heeft een hoogwaardige batterij die is ontwikkeld om de poetservaring te verbeteren. Met één keer opladen kunnen patiënten tot drie weken lang regelmatig poetsen voordat ze de batterij opnieuw moeten opladen.
