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CP2149/02
USB-A-kabel voor flexibel opladen
Deze USB-A-oplaadkabel verbindt uw oplaadbaar reisetui met uw laptop of een compatibele USB-stroomadapter
Dit product
Philips Sonicare
USB-A-oplaadkabel
€ 14,49
F1 Standard nozzle
Spuitkop voor monddouche
€ 24,49
€ 14,49
€ 14,49
HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7429/04
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
Wit
EU/VK
Snoerlengte: 95 CM
Draadloze Power Flosser 3000
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Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.