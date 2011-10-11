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Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCareSonische, elektrische tandenborstel

HX6942/04

4.4
| (26) Reviews & awards | 96% beveelt dit product aan
Een nieuw begrip van schoon
De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu is er een manier die een betere mondhygiëne garandeert. Het is de nieuwe Sonicare FlexCare van Philips die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

met FlexCare-functies

Een nieuw begrip van schoon

  • 3 standen

  • 2 opzetborstels

Ontworpen om beter in de mond te passen

Ontworpen om beter in de mond te passen

Met de ProResults-opzetborstel die de vorm van uw tanden volgt en een bredere poetsbeweging heeft, wordt een groter tandoppervlak bereikt.

3 flexibele poetsstanden, 2 persoonlijke poetsroutines

3 flexibele poetsstanden, 2 persoonlijke poetsroutines

3 flexibele poetsstanden, 2 persoonlijke poetsroutines.

Go Care: poetsbeurt van 1 minuut voor een snelle gebitsreiniging

Een poetsbeurt van 1 minuut in de Clean-poetsstand voor een snelle gebitsreiniging.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.4

van 5

26

Reviews & awards

96%

beveelt dit product aan

2
1

11/10/2011

Nederland

Nederland

Verschillende standen mogelijk. Gladdere tanden, een frisser gevoel.

Ik ben zeer te spreken over dit product. de eerste keer toen ik dit product ging gebruiken, moest ik ontzettend wennen. Het geeft mij een fris gevoel. Mijn tanden zijn gladder. Ook heb ik minder last van mijn tandvlees. Ik ben zeker te spreken over dit product en raad het iedereen aan!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel

11/10/2011

Nederland

Nederland

hele prettige tandenborstel

We hadden voorheen de oral b van Braun. Dat voelt nu aan als een drilboor ; )) Erg prettige borstel maar vindt de opzetborstels wel erg duur!!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6942/14 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare+ HX6942/14 Sonic electric toothbrush

09/10/2011

Nederland

Nederland

Top tandenborstel die zijn werk goed doet!

De Soniccare is erg fijn in het gebruik. Er zijn een aantal verschillende poets standen zodat er voor elke gebruiker de gewenste stand op zit. In het begin is het even wennen omdat het nogal kriebelt. Dit product is zeker een aanrader!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6942/04 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 