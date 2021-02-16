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  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging
  • Grondige reiniging

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare FlexCareSonische, elektrische tandenborstel

HX6932/10

4.2
| (419) Reviews & awards | 86% beveelt dit product aan
Grondige reiniging
De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu is er een manier die een betere mondhygiëne garandeert. Het is de nieuwe Philips Sonicare FlexCare elektrische tandenborstel die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tandenborstel voor zachte reiniging van tanden en tandvlees

Grondige reiniging

  • 3 standen

  • 2 opzetborstels

  • UV-opzetborstelreiniger

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden

De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.

De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Technische specificaties

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Onderdelen en accessoires

Recensies

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4.2

van 5

419

Reviews & awards

86%

beveelt dit product aan

16/02/2021

Nederland

Nederland

Heerlijke tandenborstel die jaren meegaat

Heerlijke tandenborstel, je tanden blijven heerlijk schoon en met de instelbaarheid voor de gevoelige tanden ideale tandenborstel. Met lader met uvborstel cleaner.en reisetui en reisleider de ideale set. Na 11 jaar ging bij mij de stroom knop helaas stuk dus direct een nieuwe besteld. Maar met 11 jaar trouwe service zijn geld wel waar gemaakt

Voordelen

Komt met laadstation met uv reiniger en reisleider en opberghoes.

Nadelen

Nvt

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel

04/09/2019

Nederland

Nederland

Prima tandenborstel!

Heb deze aangeschaft en merkte al snel verbetering mbt de conditie van m’n tandvlees. Geen andere elec. tandenborstel meer voor mij!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel

22/06/2016

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

voldoet uitstekend aan de eisen

Makkelijk in gebruik Meerdere standen Mijn zoontje van 6 kan goed ermee poetsen Heel blij met de borstel reiniger Batterij gaat lang mee

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel

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Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. E coli, S. mutans en Herpes simplex