Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
3 standen
2 opzetborstels
UV-opzetborstelreiniger
De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.
Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.
De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt
4.2
van 5
419
Reviews & awards
86%
beveelt dit product aan
Infernum128
16/02/2021
Nederland
Heerlijke tandenborstel die jaren meegaat
Heerlijke tandenborstel, je tanden blijven heerlijk schoon en met de instelbaarheid voor de gevoelige tanden ideale tandenborstel. Met lader met uvborstel cleaner.en reisetui en reisleider de ideale set. Na 11 jaar ging bij mij de stroom knop helaas stuk dus direct een nieuwe besteld. Maar met 11 jaar trouwe service zijn geld wel waar gemaakt
Voordelen
Komt met laadstation met uv reiniger en reisleider en opberghoes.
Nadelen
Nvt
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Caatje66
04/09/2019
Nederland
Prima tandenborstel!
Heb deze aangeschaft en merkte al snel verbetering mbt de conditie van m’n tandvlees. Geen andere elec. tandenborstel meer voor mij!
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
yade
22/06/2016
Nederland
Geverifieerde koper
voldoet uitstekend aan de eisen
Makkelijk in gebruik Meerdere standen Mijn zoontje van 6 kan goed ermee poetsen Heel blij met de borstel reiniger Batterij gaat lang mee
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor FlexCare HX6932/10 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
E coli, S. mutans en Herpes simplex