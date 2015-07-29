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Niet meer leverbaar

Philips SonicareFor Kids HX6341/02 Sonic electric toothbrush

HX6341/02

4.7
| (7) Reviews & awards | 100% beveelt dit product aan
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Recensies

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4.7

van 5

7

Reviews & awards

100%

beveelt dit product aan

3
2
1

29/07/2015

Nederland

Nederland

superhandige tandenborstel!

hele handige tandenborstel met leuke plaatjes. leuk voor kinderen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Sonic electric toothbrush

19/11/2019

Deutschland

Deutschland

Geverifieerde koper

Einfach Klasse

Einfache Benutzung für Kinder ideal. Stabil liegt gut in der Hand.

Voordelen

Qualität

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

27/12/2014

Deutschland

Deutschland

Spitzenmäßig für Kinder

Für Kinder super geeignet und von der Zahnärztin empfohlen!

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor For Kids HX6341/07 Elektrische Schallzahnbürste

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