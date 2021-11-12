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NIEUW Next Generation DiamondClean
Complete verzorging is nu 100% zichtbaar
Niet meer leverbaar
1 poetsstand
2 opzetborstels
De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.
De dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot 3 keer meer plak dan een handtandenborstel. Daarnaast passen de contouren van de borstelharen zich aan aan de vorm van uw tanden zodat u ook de moeilijk te bereiken plekken gemakkelijk kunt reinigen.
Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.
4.3
van 5
312
Reviews & awards
91%
beveelt dit product aan
De heer Kroon
12/11/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Beste elektrische tandenborstel
Het is een fijne tandenborstel die ik iedereen zou willen aanraden
Voordelen
Batterij duur, poetst beter, stil,
Nadelen
Geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/24 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/24 Sonische, elektrische tandenborstel
Aveelenturf
20/09/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Aangenaam
Bijzonder tevreden omdat het schoonmaakt, op een aangename en milde wijze. Zelfs voor mijn terug getrokken tandvlees prettig te doorstaan. Mijn tanden zijn zelfs witter geworden, was niet mijn eerste prioriteit, dus mooie bijkomstigheid.
Voordelen
Aangenaam in gebruik
Nadelen
iets vaker opladen dan voorheen ander merk
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/04 Sonische, elektrische tandenborstel
Marydairy
03/08/2020
Nederland
Geverifieerde koper
Werkt geweldig
Na 20 jaar elektrische tandenborstels van andere merken gebruikt te hebben ben ik toch weer teruggegaan naar de Philips Sonicare en het bevalt weer prima! Ik heb het gevoel dat deze manier van tanden poetsen beter is dan de 'bewegende' borstels van andere merken. Dit is gewoon veel milder voor je tandvlees ook.
Voordelen
De trillingen i.p.v. bewegingen van de borstel en de 30 seconden timing.
Nadelen
geen
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/15 Sonische, elektrische tandenborstel
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/15 Sonische, elektrische tandenborstel
Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel