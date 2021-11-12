Deze tandenborstel heeft een extreem lange accuduur. Ik heb me groen en geel geërgerd aan mijn vorige tandenborstel van de concurrent; 3-4 poetsbeurten en je kon weer 24 uur opladen. Maar dan deze tandenborstel... Vanuit de winkel duurde het 2 maanden voordat de accu leeg was. En na volledig opladen was ik 4 maanden verder voordat de tandenborstel leeg was. Je leest het goed, vier maanden zonder stroom! Ik poets één keer per dag elektrisch (en één keer gewoon). De tandenborstel is in het begin wennen door het sonisch reinigen, het voelt en hoort gek. Gelukkig zit er een ingebouwd programma in dat niet meteen op volle kracht begint. Na verloop van tijd wen je eraan en heb je een schoon gebit na twee minuten. Philips, ik ben zeer onder de indruk!