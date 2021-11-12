ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Alle series

Go to promotion

NIEUW Next Generation DiamondClean

Complete verzorging is nu 100% zichtbaar

Ontdek nu

  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*
  • Klinisch bewezen betere reiniging*

Niet meer leverbaar

Philips Sonicare DailyClean 2100Sonische, elektrische tandenborstel

HX3212/61

4.3
| (312) Reviews & awards | 91% beveelt dit product aan
Klinisch bewezen betere reiniging*
Ontworpen als de perfecte tandenborstel voor de overstap van een handtandenborstel. Nu voelt u pas echt dat u uw tanden hebt gepoetst.
Bekijk alle voordelen
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Meest aanbevolen Sonische Tandenborstelmerk Wereldwijd door Mondzorgprofessionals1

Tot 3 keer betere tandplakverwijdering*

Klinisch bewezen betere reiniging*

  • 1 poetsstand

  • 2 opzetborstels

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

Verwijdert tot wel 3 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

Verwijdert tot wel 3 keer meer tandplak dan een handtandenborstel

De dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen verwijderen tot 3 keer meer plak dan een handtandenborstel. Daarnaast passen de contouren van de borstelharen zich aan aan de vorm van uw tanden zodat u ook de moeilijk te bereiken plekken gemakkelijk kunt reinigen.

Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen

Timers stimuleren u 2 minuten grondig te poetsen

Het duurt slechts 2 minuten om uw tanden grondig te poetsen. Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de optimale hoeveelheid tijd hebt besteed aan elk deel van uw mond en onze SmarTimer geeft een signaal wanneer de totale tijd is verlopen. Deze producten helpen u om uw aanbevolen poetstijd te behalen, iedere keer weer.

Technische specificaties

Ondersteuning voor dit product

Vind veelgestelde vragen, gebruikershandleidingen, veiligheidsinformatie en tips

Reserveonderdelen of accessoires

Ga naar de onderdelen en accessoires

Onderdelen en accessoires

Recensies

Deze beoordelingen worden beheerd door Bazaarvoice en voldoen aan het Bazaarvoice Authenticiteitsbeleid, dat wordt ondersteund door antifraudetechnologie en menselijke analyse. Ga voor meer informatie naar
De mening van onze klanten is nuttig voor iedereen, of het nu een review of een simpele sterbeoordeling.van een product is. Dankzij deze beoordelingen komt u meer te weten over het product en kunt u gemakkelijker een aankoopbeslissing nemen. Elke klant die een product online of in de winkel heeft gekocht, kan een beoordeling achterlaten

4.3

van 5

312

Reviews & awards

91%

beveelt dit product aan

12/11/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Beste elektrische tandenborstel

Het is een fijne tandenborstel die ik iedereen zou willen aanraden

Voordelen

Batterij duur, poetst beter, stil,

Nadelen

Geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/24 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/24 Sonische, elektrische tandenborstel

20/09/2021

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Aangenaam

Bijzonder tevreden omdat het schoonmaakt, op een aangename en milde wijze. Zelfs voor mijn terug getrokken tandvlees prettig te doorstaan. Mijn tanden zijn zelfs witter geworden, was niet mijn eerste prioriteit, dus mooie bijkomstigheid.

Voordelen

Aangenaam in gebruik

Nadelen

iets vaker opladen dan voorheen ander merk

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/04 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/04 Sonische, elektrische tandenborstel

03/08/2020

Nederland

Nederland

Geverifieerde koper

Werkt geweldig

Na 20 jaar elektrische tandenborstels van andere merken gebruikt te hebben ben ik toch weer teruggegaan naar de Philips Sonicare en het bevalt weer prima! Ik heb het gevoel dat deze manier van tanden poetsen beter is dan de 'bewegende' borstels van andere merken. Dit is gewoon veel milder voor je tandvlees ook.

Voordelen

De trillingen i.p.v. bewegingen van de borstel en de 30 seconden timing.

Nadelen

geen

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/15 Sonische, elektrische tandenborstel

Ja, ik raad dit product aan

Deze review is gemaakt voor CleanCare+ HX3212/15 Sonische, elektrische tandenborstel

Meld u aan voor de Philips-nieuwsbrief voor exclusieve aanbiedingen

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen

Ik wil graag promotionele communicatie ontvangen – gebaseerd op mijn voorkeuren en gedrag – over Philips-producten, diensten, evenementen en aanbiedingen. Ik kan me op elk moment eenvoudig afmelden!

  • Registreer en krijg €10,- korting
  • Vroege toegang tot exclusieve aanbiedingen en meer!
  • Hoor als eerste alles over nieuwe producten en kortingen
Voorwaarden

  1. Gebaseerd op een onderzoek van ruim 2600 tandheelkundigen (tandartsen en mondhygiënisten) dat in 2023-2024 is uitgevoerd in de Verenigde Staten, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, Zuid-Korea, Nederland, Zwitserland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. 

  1. Verwijdert tot wel 7 keer meer tandplak dan een handtandenborstel