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Niet meer leverbaar
Philips ondersteuning
HX3120/01
Niet meer leverbaar
Hoe vaak moet ik mijn Philips Sonicare-opzetborstel vervangen?
Kan ik de Philips Sonicare-tandenborstel onder de douche gebruiken?
Welke opzetborstel past op mijn Sonicare tandenborstel?
Kan ik mijn Sonicare-oplader met andere tandenborstels gebruiken?
Hoe gebruik ik mijn Sonicare-tandenborstel met een beugel?
Hoe moet ik mijn Sonicare-tandenborstel gebruiken?