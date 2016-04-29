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Philips SonicarePowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush

HX3120/01

3.5

| (6) Reviews & awards | 83% beveelt dit product aan

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Recensies

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3.5

van 5

6

Reviews & awards

83%

beveelt dit product aan

5
3
2

29/04/2016

Sverige

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bra batteri tid

Värt för pengarna, bra batteri tid, helt okej vibration

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Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3120/01 Sonic electric toothbrush

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04/06/2015

France

France

Geverifieerde koper

Bon produit

C'est un très bon produit. Ayant essayé auparavent d'autres brosse à dents électriques, celle ci est super! Le brossage est bien fait et doux, il n'attaque pas les gencives. Elle s'arrete toute seule au bout de 2 min. La recharge est un peu longue et le socle pas très stable.

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Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

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16/04/2013

France

France

Parfait mais déroutant

Utilisateur depuis plus de 15 ans des brosses électriques du concurrent et 'leader mondial', j'étais curieux de tester la proposition de Philips.. Prise en main : c'est une brosse à dents, rien de spécial, ça se charge par induction sur un petit support discret, comme toutes les brosses électriques. Brossage, là c'est SUPER déroutant : - alors que je suis habitué à un système dans lequel la tête de brosse effectue un mouvement -rotatif- de brossage, là PAS DE MOUVEMENT : c'est la tête de brosse tout entière qui vibre, un peu comme si vous aviez scotché votre brosse classique sur un téléphone portable. - les poils de la brosse sont tellement doux et souples qu'on a l'impression de se passer un plumeau miniature dans la bouche. - le timer coupe la brosse après deux minutes d'utilisation : c'est super court, mais on peut relancer le brossage en réappuyant sur le bouton. Efficacité : - Bien que les sensations soient absentes, le brossage est aussi efficace qu'avec une brosse rotative, c'est vraiment surprenant. - En revanche, pour moi qui suis fumeur (FUMER TUE), l'action mécanique n'est pas assez musclée, et j'ai des taches de nicotine qui apparaissent sur les dents en quelques jours (phénomène qui ne se produit pas avec une brosse rotative).. je retire donc une étoile. Avantage / concurrence : Ce système à vibration est vraiment très doux pour les gencives, à l'inverse du système rotatif qui est vraiment agressif à la longue. Testé sur une personne qui n'utilise pas habituellement de brosse électrique, cette brosse n'a provoqué aucun saignement (alors que c'est quasi systématique lors de la première utilisation d'une brosse rotative). En conclusion : Une brosse douce qui réussi à assurer une hygiène parfaite en respectant les gencives : Bravo ! (mais brossage insuffisant pour fumeurs)

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Deze review is gemaakt voor PowerUp HX3120/01 Brosse à dents électrique

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