HR2505/00
Hak als een chef-kok
Eindelijk kunt u hakken als een chef-kok. Met de Philips OnionChef-hakmolen met ChopDrop-technologie hakt u zonder spetteren uien en andere ingrediënten in regelmatige stukjes. Dankzij het afzonderlijke hogesnelheidsmes kunt u ook vlees malen, kruiden hakken en nog veel meer.
OnionChef
Philips weet hoe onprettig en moeilijk het hakken van uien is, en daarom is de ChopDrop-technologie ontwikkeld, zodat u uien kunt hakken als een chef-kok en op een eenvoudige manier. De uniek ontworpen kamer houdt de ui in het bakje, terwijl de drie scherpe messen hakken. Zodra de stukjes het optimale formaat hebben, vallen deze in de kom: droog en met de juiste afmetingen, elke keer opnieuw. Perfect voor uien maar ook andere groenten, fruit, kaas, noten en meer.
De krachtige motor van 500 W van de Philips OnionChef-hakmolen zorgt ervoor dat u zelfs harde ingrediënten snel en eenvoudig kunt hakken.
De OnionChef-hakmolen van Philips maakt voor de ChopDrop-technologie gebruik van een optimale lage snelheid. Dit zorgt ervoor dat u altijd droge, regelmatige stukjes hebt van uien en andere fijne ingrediënten, zoals courgette, gekookte eieren, peper, mozzarella, maar ook harde ingrediënten zoals noten en wortels. Ideaal voor uw favoriete dagelijkse gerechten, maar ook voor hapjes (salsa, tzatziki), sausen, risotto en nog veel meer!
Net als elke andere chef-kok kunt u met de OnionChef-hakmolen van Philips met het meegeleverde snelle hakmes een grote verscheidenheid aan ingrediënten hakken, zoals vlees, noten, gedroogde vruchten, kruiden, Parmezaanse kaas, chocolade en meer, zoals fijngemalen vlees voor filet americain, gehaktballen, bolognesesaus of taco's. Bereid thuis verse pesto en hummus, energierepen of gewoon een frisse dressing voor uw favoriete salade.
De Philips OnionChef-hakmolen is uitgerust met 2 snelheden en automatische snelheidsselectie. De verschillende functies vereisen verschillende snelheden voor een optimaal resultaat - een lage snelheid voor grof hakken met ChopDrop-technologie en een hoge snelheid voor fijn hakken met het meegeleverde snelle hakmes. Het product detecteert de gewenste functie en past de benodigde snelheid automatisch aan om iedere keer weer voor het gewenste eindresultaat te zorgen.
Het gebruik van de Philips OnionChef kan niet eenvoudiger. U drukt gewoon op de bovenkant van het product en duwt richting de kom. Geen extra knoppen, instellingen of schakelaars. Hakken als een chef-kok met één keer drukken.
De Philips OnionChef-hakmolen wordt geleverd met een grote kom van 1,1 l. Hiermee maakt u de benodigde hoeveelheid van uw essentiële ingrediënten.
De Philips OnionChef-hakmolen is eenvoudig schoon te maken. U kunt alle onderdelen schoonspoelen met water of ze schoonmaken in de vaatwasmachine.
De OnionChef-hakmolen van Philips is uitgerust met scherpe roestvrijstalen messen. De drie dunne messen van de ChopDrop-technologie garanderen een droog en regelmatig hakresultaat van fijne ingrediënten zonder pureren. Het apart meegeleverde snelle hakmes is ook geschikt voor het hakken van harde ingrediënten.
De grote ChopDrop-kamer van De Philips OnionChef-hakmolen is zodanig ontworpen dat u een hele grote, door midden gesneden ui kunt verwerken. U hoeft de ui alleen nog maar te pellen en door midden te snijden. De OnionChef doet de rest, zodat u de ui niet hoeft aan te raken.
