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Avance-collectie Accessoireset voor pasta- en noedelmachine

Philips ondersteuning

Avance-collectieAccessoireset voor pasta- en noedelmachine

HR2490/00

Avance-collectie Accessoireset voor pasta- en noedelmachine

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Gebruiksaanwijzing en documentatie

Wilt u thuis eenvoudig genieten van verschillende soorten verse pasta? Deze schijven zijn speciaal ontworpen voor gebruik met de Philips Avance-pastamachine. Zo maakt u nog eenvoudiger thuis uw eigen verse pasta.

  • PDF bestand
  • 8 April 2026

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