ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Glutenvrije pasta maken in de Philips-pastamachine

Als u zelf glutenvrije pasta wilt maken met uw Philips-pastamachine, neem dan de onderstaande tips en trucs in acht.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HR2665/93, HR2660/00, HR2665/96. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning