Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
Betaal later met Klarna
Gratis verzending vanaf €40,-
30 dagen retourgarantie
De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HR2665/93, HR2665/96, HR2660/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien ›
Weegt de Philips-pastamaker ook de vloeistoffen?
Glutenvrije pasta maken in de Philips-pastamachine
Hoe perfect deeg eruitziet met de Philips-pastamaker
Kan ik pasta uit de Philips-pastamachine drogen of bewaren?
Kan ik meerdere porties verse pasta maken met de Philips-pastamachine?
Pizza- of brooddeeg kneden in mijn Philips-pastamaker
Hoe moet ik de Philips-pastamachine schoonmaken?