ProductenPhilips ondersteuning

Betaal later met Klarna

Registreer en krijg €10,- korting

Gratis verzending vanaf €40,-

30 dagen retourgarantie

Startpagina voor ondersteuning

Philips-ondersteuning

Hoe perfect deeg eruitziet met de Philips-pastamaker

Bekijk de onderstaande video voor meer informatie over hoe de perfecte deegconsistentie eruitziet met de Philips-pastamaker. 

De optimale deegconsistentie wordt aangegeven met de groene banner "perfect", terwijl de deegconsistenties die zijn gemarkeerd met een rode banner "te droog" of "te kleverig/nat" zijn.

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HR2665/93, HR2665/96, HR2660/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

Veelgestelde vragen

Contact opnemen met Philips

We helpen u graag verder.

Hebt u een andere vraag?

Ontdek alle ondersteuningsopties van Philips

Startpagina voor ondersteuning