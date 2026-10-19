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Philips-ondersteuning

Hoe moet ik de Philips-pastamachine schoonmaken?

Lees het onderstaande voor meer informatie over hoe u uw Philips-pastamachine het beste kunt schoonmaken en onderhouden.

schoonmaaktafel viva

De informatie op deze pagina is van toepassing op de volgende modellen: HR2665/96, HR2665/93, HR2660/00. Klik hier om meer artikelnummers te zien  ›

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