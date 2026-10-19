Hoe moet ik de Philips-pastamachine schoonmaken?

De accessoires van de pastamachine en alle afneembare onderdelen kunnen worden schoongemaakt onder de kraan met afwasmiddel. Gebruik niet de schurende zijde van het keukensponsje en geen agressieve schoonmaakmiddelen (met schurende ingrediënten of vloeistoffen zoals benzine of aceton), omdat deze het oppervlak beschadigen.



Alle onderdelen behalve het voorpaneel van de 7000-serie/Avance Collection kunnen in de vaatwasmachine. Kies een programma met een temperatuur lager dan 60 °C (140 °F) en verwijder eerst de grotere stukken van de deegresten.



Tips:

Laat de deegresten aan de lucht drogen voordat u gaat schoonmaken, vooral de schijven.

Gebruik het meegeleverde schoonmaakhulpstuk om deegresten uit de schijf te prikken voordat u deze onder de kraan of in de vaatwasmachine schoonmaakt.