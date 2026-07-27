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Niet meer leverbaar
HR1672/90
SpeedTouch 800 W met turbo
ProMix Titanium-technologie
2 keer fijner mixen*
Tot 50% sneller*
Philips ProMix is ontwikkeld in samenwerking met de prestigieuze universiteit van Stuttgart, en is een unieke en geavanceerde technologie met een specifieke driehoekige vorm voor optimale toevoer van etenswaren en maximale prestaties voor sneller en constanter mixen.
Krachtige en betrouwbare motor van 800 W die een grote verscheidenheid aan accessoires aankan, waarmee vrijwel elk ingrediënt kan worden verwerkt voor uitzonderlijke resultaten tijdens het bereiden van etenswaren.
Intuïtieve variabele snelheidsstand en turboboost in één knop voor meer kracht terwijl u op de knop drukt. Start langzaam om spatten te voorkomen en versnel geleidelijk tot u de gewenste snelheid hebt bereikt voor elke toepassing en elk type ingrediënt. Al uw favoriete gerechten bereiden met één druk op de knop.
Recensies
Vergeleken met Philips-staafmixer met klokvormige meskamer, intern getest, uitgevoerd op tomaat en rauwe groenten