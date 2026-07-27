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Alle series

  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
  • Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer

Niet meer leverbaar

Avance-collectieStaafmixer

HR1672/90

Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer
Krachtige Philips-staafmixer met 800 W motorvermogen, Promix-mengtechnologie en SpeedTouch-knop voor intuïtieve bediening: hoe harder u knijpt, hoe meer vermogen. Met deze staafmixer bereidt u vers voedsel zoals u het wilt.
Bekijk alle voordelen

Bereid allerlei soorten voedsel op uw manier met SpeedTouch

Krachtige en gebruiksvriendelijke staafmixer

  • SpeedTouch 800 W met turbo

  • ProMix Titanium-technologie

  • 2 keer fijner mixen*

  • Tot 50% sneller*

Optimale toevoer van etenswaren en mixprestaties

Optimale toevoer van etenswaren en mixprestaties

Philips ProMix is ontwikkeld in samenwerking met de prestigieuze universiteit van Stuttgart, en is een unieke en geavanceerde technologie met een specifieke driehoekige vorm voor optimale toevoer van etenswaren en maximale prestaties voor sneller en constanter mixen.

Krachtige motor van 800 W voor geweldige mengresultaten

Krachtige motor van 800 W voor geweldige mengresultaten

Krachtige en betrouwbare motor van 800 W die een grote verscheidenheid aan accessoires aankan, waarmee vrijwel elk ingrediënt kan worden verwerkt voor uitzonderlijke resultaten tijdens het bereiden van etenswaren.

SpeedTouch-technologie om intuïtief de juiste snelheid in te stellen

SpeedTouch-technologie om intuïtief de juiste snelheid in te stellen

Intuïtieve variabele snelheidsstand en turboboost in één knop voor meer kracht terwijl u op de knop drukt. Start langzaam om spatten te voorkomen en versnel geleidelijk tot u de gewenste snelheid hebt bereikt voor elke toepassing en elk type ingrediënt. Al uw favoriete gerechten bereiden met één druk op de knop.

Technische specificaties

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Reserveonderdelen of accessoires

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Onderdelen en accessoires

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Voorwaarden

  1. Vergeleken met Philips-staafmixer met klokvormige meskamer, intern getest, uitgevoerd op tomaat en rauwe groenten