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HP8657/00
Verschillende haarstijlen. Extra verzorgend
Philips Air Styler Advanced voor elke dag geweldige gemakkelijke haarstijlen. De warme lucht wordt gelijkmatig verspreid door de borstel en ionenverzorging geeft je haar extra glans.
5 opzetstukken
Gelijkmatige verdeling van warmte
4x meer ionen*
ThermoProtect-temperatuur
De technologie voor gelijkmatige warmteverdeling biedt maximale bescherming tegen oververhitting en zorgt zo voor gezond en glanzend haar.
Deze airstyler geeft je haar onmiddellijke verzorging met ionenconditionering. De negatieve ionen elimineren statische elektriciteit, verzorgen het haar en sluiten de haarschubben, zodat het haar nog intenser glanst. Het resultaat is prachtig glad, glanzend en pluisvrij haar.
Deze Airstyler heeft 5 hulpstukken voor verschillende stijlen, van natuurlijk steil haar tot gedefinieerde golven en volume bij de haarwortels.
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3.7
van 5
144
Reviews & awards
Cimcime
05/04/2023
Nederland
Geverifieerde koper
Dè ideale föhntool voor je haren
Geweldige tool voor het stylen van je haren. Ik gebruik geen klassieke föhn meer. Geweldig in gebruik en je haren zijn zo droog en gestyled.
Voordelen
Mooie design, beschermd je haren, handig in gebruik
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler
Datum gebruik 2022-03-05
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor 5000 Series BHA530/00 Airstyler
Datum gebruik 2022-03-05
Nthenya
30/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Droogt je haar snel
Bij nat haar snel droog krijgen en stijlen . Is makkelijk apparaat om mee te nemen op vakantie
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Datum gebruik 2020-03-30
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Datum gebruik 2020-03-30
Bloempje69
16/04/2021
Nederland
Geverifieerde koper
Handig
Er zijn veel mogelijkheden om je haar te modelleren. Je haar krijgt een mooie glans.
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Datum gebruik 2020-03-16
Ja, ik raad dit product aan
Deze review is gemaakt voor Advanced HP8656/00 Airstyler
Datum gebruik 2020-03-16
Wij staan garant voor kwaliteit, zodat je zorgeloos kunt genieten
Wij geven producten een tweede leven met refurbished edities
Wij helpen je om onderdelen te vervangen, niet het hele product
Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze impact op het milieu
compared to HP8656
Op de paddle-borstel